Cuốn sách khiến ông Trump kiện New York Times

Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện New York Times với số tiền bồi thường 15 tỷ USD về tội phỉ báng và vu khống. Lãnh đạo nước Mỹ cáo buộc tờ báo này gây tổn hại đến danh tiếng ông thông qua bài xã luận và sách vào năm 2024.

Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện New York Times về tội vu khống và phỉ báng. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện New York Times, bốn phóng viên của tờ báo và nhà xuất bản Penguin Random House lên tòa án liên bang ở Florida (Mỹ) vào ngày 15/9.

Vụ kiện 15 tỷ USD

Trong hồ sơ vụ kiện, ông Trump viện dẫn loạt bài báo của New York Times, bao gồm bài xã luận trước cuộc bầu cử năm 2024 với nội dung cho rằng ông không đủ tư cách làm tổng thống. Chủ nhân Nhà Trắng cũng bức xúc về cuốn sách Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (tạm dịch là Kẻ thua may mắn: Donald Trump phung phí gia sản của cha và tạo ra ảo tưởng về thành công như thế nào), do hai phóng viên điều tra của New York Times viết và Penguin phát hành năm 2024.

“Các bị cáo ác ý xuất bản cuốn sách và các bài báo này dù biết rõ rằng chúng chứa đầy những ngôn từ xuyên tạc và bịa đặt ghê tởm về Tổng thống Trump", trích hồ sơ.

Vào tối cùng ngày nộp đơn kiện, ông Trump có "tâm thư" dài về chủ đề này trên nền tảng Truth Social.

Chính trị gia sinh năm 1946 gọi việc đệ đơn kiện là "vinh dự lớn", đồng thời chỉ trích New York Times là một trong những tờ báo tồi tệ và suy đồi nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.

Ông Trump cáo buộc việc bài báo công khai ủng hộ bà Kamala Harris được đặt ngay giữa trang nhất tờ New York Times là "khoản đóng góp vận động tranh cử bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay".

Tổng thống Mỹ tiếp tục lên án tờ báo nói dối về ông, gia đình, doanh nghiệp, phong trào Nước Mỹ trên hết, MAGA và cả quốc gia suốt nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, ông cũng khoe về những vụ kiện thành công trước 60 Minutes và ABC để nhấn mạnh những phát ngôn không hay về ông là "sự bôi nhọ sai trái".

“New York Times được phép tự do nói dối, bôi nhọ và phỉ báng tôi quá lâu và điều đó sẽ chấm dứt ngay bây giờ! Vụ kiện đang được tiến hành tại tiểu bang Florida vĩ đại. Cảm ơn sự chú ý của các bạn đến vấn đề này. Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", tổng thống chốt lại.

Sáng 16/9, phát ngôn viên của New York Times nói với Variety: "Vụ kiện này không có cơ sở. Nó thiếu bất kỳ yêu cầu pháp lý chính đáng nào, thay vào đó là nỗ lực nhằm bóp nghẹt và ngăn cản báo chí độc lập. New York Times sẽ không bị đe dọa bởi những chiến thuật hăm dọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật mà không sợ hãi hay thiên vị và bảo vệ quyền của các nhà báo theo Tu chính án thứ nhất (Hiến pháp Mỹ) để đặt câu hỏi thay mặt người dân Mỹ".

Cùng ngày, Penguin Random House cũng ra tuyên bố chính thức. Họ xem vụ kiện do ông Trump khơi mào là "vô căn cứ", từ đó cam kết ủng hộ sách và tác giả.

Cuốn sách bác bỏ việc ông Trump nhận là tỷ phú tự thân. Ảnh: New York Times.

Kẻ thua cuộc may mắn

Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success là sách điều tra phi hư cấu của tác giả Russ Buettner và Susanne Craig. Cả hai đều là nhà báo điều tra của tờ New York Time, từng viết nhiều bài báo tiết lộ tình hình tài chính của ông Trump. Tác phẩm được xuất bản ngày 17/9/2024 bởi Penguin Random House.

Theo Lucky Loser, ông Donald Trump bắt đầu sự nghiệp kinh doanh vào cuối những năm 1970. Tuy nhiên, khác với những gì ông tuyên bố là khởi nghiệp từ khoản vay nhỏ, ông được hỗ trợ bằng khối tài sản thừa kế khổng lồ mà cha ruột, ông Fred Trump để lại. Con số lên tới hơn 400 triệu USD tính theo tỷ giá hiện tại. Tác giả đưa ra bằng chứng cho thấy ông Fred Trump tìm cách tặng những khoản tiền lớn cho con cái mà không phải trả thuế và biến họ thành triệu phú trước 10 tuổi.

Hai nhà báo cũng khẳng định ông Trump có nhiều dự án thua lỗ lớn (sòng bạc, khách sạn, hãng hàng không và bất động sản khác). Tuy nhiên, ông nhiều lần được cứu bởi sự hỗ trợ từ gia đình hoặc các thỏa thuận tài chính may mắn.

Buettner và Craig mô tả các doanh nghiệp của ông Trump như ảo ảnh. Bằng cách thực hiện phỏng vấn, lục tìm kho tư liệu báo chí, đối chiếu với hồ sơ thuế và dữ liệu kinh doanh trải dài 3 thập kỷ, họ phơi bày cách vận hành thực sự của đế chế tài chính Trump và rút ra kết luận: ông luôn phóng đại sự giàu có của mình dù thực tế luôn ở sát mép vực thẳm.

Lucky Loser cho rằng chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự, 2004-2015) đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục hình ảnh của ông Trump như doanh nhân thành đạt, bất chấp việc ông đang trong giai đoạn khủng hoảng. Cách ông Trump xây dựng hình ảnh trước công chúng là đặt tên mình lên các dự án, chú trọng vẻ ngoài, quảng bá bản thân là nhà giao dịch thiên tài.

Cuốn sách cũng cáo buộc ông Trump tham gia vào các chiến lược né thuế mạnh mẽ, bao gồm việc khai báo những khoản thua lỗ lớn trong hoạt động kinh doanh để bù trừ nghĩa vụ thuế trong suốt nhiều năm.

Cuối cùng, hai tác giả kết luận ông Trump là “kẻ thua cuộc may mắn”. Dù nhiều lần thất bại, sự may mắn giúp ông giữ được hình ảnh và vị thế trong giới kinh doanh.

Sự đón nhận của giới truyền thông

Cuốn sách nhận được sự đón nhận phê bình theo hướng tích cực, đặc biệt là ở chiều sâu điều tra. Nó được ca ngợi là tác phẩm nổi bật trong những cuốn sách viết về Donald Trump, với lối tường thuật tỉ mỉ và cuốn hút, đào sâu vào lịch sử tài chính của ông.

New York Times nhận xét đây là cuốn sách “bắt buộc phải đọc”, mang đến một sự khảo sát toàn diện về ông Trump.

Những bài viết chi tiết, được củng cố bằng các tài liệu thuế mật và hồ sơ kinh doanh, được xem là điểm mạnh lớn của cuốn sách, mang lại cho độc giả cái nhìn rõ nét về hoạt động tài chính của ông Trump trong nhiều thập kỷ.

The Washington Post cũng nhận định sách là tài liệu chuẩn trong việc đánh giá thực tế tài chính của ông Trump.

Nhà phê bình Brad DeLong của The Guardian đánh giá cao cách Buettner và Craig biến cuốn sách tưởng chừng khô khan, với số liệu dày đặc, thành tác phẩm cuốn hút nhờ điểm điểm xuyết bằng những khoảnh khắc châm biếm và hài hước đen tối.

Theo ông DeLong, Buettner và Craig đào sâu vào câu chuyện về ông Trump hơn bất kỳ ai khác mà ông từng biết... Họ phơi bày, theo ông là gần sát nhất với sự thật có thể tiếp cận, về vị tỷ phú tự nhận là doanh nhân thiên tài.

Tuy nhiên, ông Delong không đồng ý về nhận định ông Trump có được tất cả nhờ may mắn. Ông chỉ ra để nhiều lần thoát khỏi phá sản, dù có thể không chính đáng lắm, ông Trump chắc chắn phải có kỹ năng và sự khôn ngoan nhất định.

Chuyên gia cũng lưu ý đến sự kỹ lưỡng của cuốn sách khi khám phá mối quan hệ cha - con phức tạp giữa Fred và Donald Trump, nhấn mạnh cách mối quan hệ này định hình các hoạt động kinh doanh và cuối cùng là con đường trở thành tổng thống của ông Trump.

Vào thời điểm ra mắt sách, cố vấn tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, gắn nhãn cuốn sách là dối trá và khẳng định đây là “nỗ lực tuyệt vọng nhằm can thiệp” vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.