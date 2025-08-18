Ông hoàng kinh dị Stephen King nói gì về ông Trump?

Mới đây trong một dịp trả lời độc giả, ông hoàng kinh dị Stephen King nửa đùa nửa thật gọi Tổng thống Donald Trump là một "câu chuyện kinh dị".

Stephen King gọi ông Donald Trump là "truyện kinh dị". Ảnh: Newsweek.

Câu trên được đưa ra trong dịp gần đây Stephen King trả lời câu hỏi của độc giả tờ Guardian. Cụ thể, độc giả hỏi: "Nếu ông phải nghĩ ra một cái kết cho thời đại Trump của nước Mỹ, đó sẽ là gì?"

"Tôi đồ là luận tội - mà theo tôi, đó là kết đẹp. Thôi cứ nói là tôi rất mong thấy ông ta nghỉ hưu đi vậy. Còn cái kết tệ hại nhất là ông ta có nhiệm kỳ thứ ba và nắm toàn quyền. Đằng nào thì cũng là truyện kinh dị cả. Trump là một câu chuyện kinh dị mà, đúng không nào?", Stephen King đáp lại.

Stephen King còn trả lời nhiều câu hỏi khác, từ kinh nghiệm và thói quen sáng tác cho tới sở thích và ước muốn cá nhân.

Nỗi sợ những thứ nhiều chân

Trong đó, ông khẳng định rằng "âm nhạc vẫn quan trọng đối với tôi". Không thể thỏa thuận quyền sử dụng lời bài hát You’ve Got Another Thing Comin’ cho tiểu thuyết Duma Key (2008), nên ông đã chuyển sang nghe Rancid, Nazareth, Anthrax và Metallica.

Khi đang sáng tác, tức đang gõ chữ lên trang, thì King không nghe nhạc. Lúc đang biên lại bản thảo, ông thích nghe nhạc club, disco hay những giai điệu lặp đi lặp lại trôi tuột từ tai này qua tai kia. Ông rất thích North American Scum, Losing My Edge và Daft Punk Is Playing at My House của LCD Soundsystem.

Stephen King cho biết ông vẫn thường lẻn vào các hiệu sách để ký tên trên sách của mình, gần nhất là vài cuốn Never Flinch and You Like It Darker ở hiệu sách trên con hẻm gần nhà. Ông không thích các buổi ký tặng vì không thể ký hết cho các độc giả xếp hàng chờ đợi.

Tác giả Gã hề ma quái đôi khi vẫn giữ thói quen viết tay vào buổi sáng, nhưng chủ yếu vẫn sáng tác trên phần mềm Microsoft Word vì dễ dàng tìm lại các đoạn và chỉnh sửa. "Tôi chẳng rành gì mấy đồ công nghệ, nên gặp vấn đề thì gọi một anh kỹ thuật tới hỗ trợ", ông nói.

"Vì sao những thứ càng nhiều chân thì càng đáng sợ?" Trước câu hỏi này, Stephen King dẫn chuyện mình vừa đọc xong tiểu thuyết kỳ ảo City of Last Chances (tạm dịch: Thành phố của những cơ hội cuối cùng) của tác giả người Anh Adrian Tchaikovsky. Trong đó có con quái vật trong một hố dưới lòng đất, dạng như con rết ba chân. Khi có người bị ném vào, nó tóm lấy bằng cả ba chân, thọc vào thịt và ăn luôn đầu. King thấy nó "thực sự đáng sợ". Ông lý giải rằng "nó không giống ta, không trông giống ta" mà "cơ bản là những sinh vật kỳ lạ, nên có phần đáng sợ".

King cũng chia sẻ rằng ông thích đọc truyện kỳ bí Anh, gần đây đang đọc The Ending Writes Itself (tạm dịch: Kết thúc tự thành hình) của Evelyn Clarke lấy bối cảnh một hòn đảo ở Scotland.

Stranger Things là bộ phim yêu thích của Stephen King. Nhưng ông không nghĩ các tác giả "bắt chước" phong cách của mình, mà đã có sáng tạo riêng. Ảnh: Tina Rowden/Netflix.

Lời khuyên cho người viết

King chia sẻ từng có bản thảo nhan đề The Cannibals (tạm dịch: Bọn ăn thịt người), kể về những người không thể thoát khỏi một tòa chung cư. Viết được 200 trang thì không biết làm gì nữa, nên ông đành xếp vào kệ. "Cứ viết đến lúc không biết nói gì nữa, thế là hết", ông nói.

Ông cũng cho biết thời gian làm việc ở một xưởng ngũ cốc đã cho ông cảm hứng viết lách. Lúc dọn dẹp, tầng hầm đầy rẫy chuột cống, từ đó gợi ý ông viết một truyện. Lời khuyên cho người muốn sáng tác, ông cho rằng bất kỳ công việc chân tay nào cũng sẽ là trải nghiệm đáng giá bồi đắp cho sáng tác, "chứ không phải nơi anh ngồi trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ chẳng phải mó tay dọn dẹp gì".

Ông không nghĩ Stranger Things có hơi hướm tiểu thuyết Stephen King, mà chỉ thấy anh em nhà Duffer đã lớn lên cùng những cuốn truyện của mình, rồi tự tạo ra tác phẩm có dấu ấn riêng. Ông đã xem toàn bộ series, và rất thích Stranger Things.

King đùa rằng nếu có người làm phim về cuộc đời ông, ông mong vai chính sẽ do một tài tử điển trai đảm nhận, không được Brad Pitt thì là Christopher Lloyd hay Kyle MacLachlan.

Ông hoàng kinh dị vẫn hào hứng mỗi lần xem phim chuyển thể hay cảm tác từ truyện của mình. "Tôi không hình dung thành phim khi viết. Tôi chỉ cố viết một câu chuyện hay mà tôi mong người đọc sẽ thích. Rồi sau đó chuyện ra sao thì ra". Ông thích các bộ phim, nhưng cho rằng phim và sách thì khác nhau, như táo và cam vậy.

Với King, gần với nỗi sợ là dải màu từ xanh thẫm đến đen. Ông không mong gì có công cụ du hành thời gian vì sợ "các nguyên tử của mình lẫn lộn trong lúc bay". Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ ghen tị rằng phụ nữ thì có nhiều lựa chọn giày dép hơn.

Thuở còn trẻ Stephen King từng vô số lần hình dung những câu trả lời thông minh, hài hước để đáp lại khi được phỏng vấn. Nhưng đến giờ này, gặp nhiều cuộc phỏng vấn quá, ông mới thấy nên cẩn trọng với những ước muốn của mình.