Cuốn sách khiến độc giả Trung, Hàn 'phát cuồng'

Tác phẩm ăn khách “If We Cannot Go at the Speed of Light” đưa khoa học viễn tưởng đến với người đọc theo cách hoàn toàn khác so với “Tam thể” hay “Dunes”, theo Korea Times.

Ảnh: Instagram.

If We Cannot Go at the Speed of Light (tạm dịch Nếu ta không thể đi với tốc độ ánh sáng) của Kim Cho-Yup đã bán được hơn 400.000 bản tại Hàn Quốc.

Ở Trung Quốc, tác phẩm này đã giành giải vàng ở hạng mục sách dịch tại Giải thưởng Nebula Trung Quốc lần thứ 14, giải thưởng khoa học viễn tưởng danh giá nhất nước này.

Giờ đây, tuyển tập truyện ngắn này đã có mặt bằng tiếng Anh, khi bản dịch của Anton Hur giới thiệu ngôi sao khoa học viễn tưởng Kim Choyeop đến với độc giả phương Tây.

Viễn tưởng vượt ra ngoài ranh giới truyền thống

Không có cuốn sách khoa học viễn tưởng Hàn Quốc nào khác trong thời gian gần đây vượt qua ranh giới thể loại để đạt được thành công trên phạm vi quốc tế như vậy. Một số độc giả quốc tế mở đầu những bài đánh giá tích cực của mình bằng câu: “Tôi thường không đọc khoa học viễn tưởng, nhưng…” và đưa ra nhiều lời ca ngợi dành cho cuốn sách.

Cụm từ khoa học viễn tưởng thường gợi lên hình ảnh về tàu vũ trụ, người ngoài hành tinh, robot và thường là một viễn cảnh tương lai lạnh lùng, u ám. Theo truyền thống, giới xuất bản thường phân loại giữa viễn tưởng cứng, thể loại ưu tiên tính chính xác khoa học và chi tiết kỹ thuật và viễn tưởng mềm, thể loại ưu tiên nhân vật, miêu tả những thay đổi xã hội và cảm xúc con người.

Cuốn sách ra mắt ngày 28/4. Ảnh: Korea Times.

Những người hâm mộ thể loại đầu tiên bị thu hút với những giả thuyết khoa học táo bạo dựa trên một phần thực tế, ví dụ Tam thể của Lưu Từ Hân. Những người yêu thích thể loại thứ hai lại ấn tượng khi một tác phẩm mở rộng trí tưởng tượng của con người vượt ra ngoài giới hạn của không gian và thời gian, như câu chuyện sử thi không gian Dune của Frank Herbert.

Những độc giả kỳ vọng If We Cannot Go at the Speed of Light rơi vào hai thể loại trên có thể sẽ thất vọng. Tuy nhiên, họ sẽ tìm thấy một điều còn đặc biệt hơn: khoa học viễn tưởng chạm đến trái tim bằng cách khám phá những câu hỏi phổ quát quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Khuyến khích người đọc tự tìm câu trả lời

Thay vì đi sâu vào những lý thuyết trừu tượng về vật lý thiên văn và kỹ thuật, Kim tập trung vào tác động của công nghệ đối với cá nhân và xã hội. Những câu chuyện của bà đặt ra nhiều câu hỏi đóng vai trò như những bước đệm, khuyến khích người đọc tự tìm ra câu trả lời.

Câu chuyện đầu tiên trong tuyển tập, Symbiosis Theory, tưởng tượng ra một loài sinh vật ngoài hành tinh cùng tồn tại với con người, không khác gì thế giới vi sinh vật sống trong ruột người.

Kim đặt ra câu hỏi: Điều gì làm nên con người? Điều gì sẽ xảy ra nếu những đặc điểm mà chúng ta cho là “con người” lại xuất hiện ở những sinh vật đã sống bên trong chúng ta suốt thời gian qua?

Câu chuyện này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Khi AI ngày càng chiếm lĩnh nhiều công việc và chúng được coi là mối đe dọa lớn đến sự sáng tạo, điều con người luôn cho là đặc quyền của mình, nhân loại bị buộc phải nhìn và suy ngẫm về tương lai.

Khi sự thay đổi không ngừng ập đến, Kim viết về những điều vẫn không thay đổi. Truyện ngắn cùng tên với sách lại đưa người đọc đến một tương lai, nơi du hành vũ trụ mở rộng giới hạn định cư của con người vượt xa cả những giấc mơ điên rồ nhất.

Tuy nhiên, câu chuyện về một bà lão ngoan cố chờ đợi một con tàu vũ trụ sẽ không bao giờ trở lại là điều mà thời đại hiện nay có thể đồng cảm. Đây chính là cuộc đấu tranh để cân bằng giữa công việc và gia đình, vị đắng của những tham vọng tan vỡ và cảm giác trống rỗng khi nhớ nhà mà không thể chạm tới.

Mặc dù cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Hàn cách đây bảy năm và có những tác phẩm được viết từ thời kỳ trước đó, tài năng của tác giả trong việc xác định chính xác những trải nghiệm lớn của con người giúp tác phẩm vẫn giữ được giá trị theo thời gian.

Trên thực tế, một số câu chuyện vẫn rất phù hợp với xu hướng hiện nay. Trong The Materiality of Emotions, một công ty bí ẩn phát minh ra các sản phẩm có thể ngay lập tức khiến con người cảm nhận được những cảm xúc cụ thể, từ sự mong đợi và bình tĩnh đến nỗi sợ hãi và trầm cảm. Kim viết: “Phải chăng lý do con người tiêu dùng mọi thứ chỉ vì muốn có được những cảm xúc đi kèm với nó? Con người phải chăng luôn theo đuổi việc tạo ra một ý nghĩa nào đó?”.

Câu chuyện này gợi liên tưởng đến những thú vui sở hữu các phụ kiện hay đồ treo túi mà học sinh và người lớn đi làm ngày nay không thể thiếu. Dù đã qua thời gian, những hiện tượng này vẫn thời sự và chưa thể lí giải, cũng như chưa có giải pháp nào.

Trong số nhiều ưu điểm của If We Cannot Go at the Speed of Light, điều ấn tượng nhất là: Không một câu chuyện nào trong bảy câu chuyện nhàm chán. Trái ngược với những tuyển tập chỉ là sự pha trộn giữa một số cái tên nổi bật và “phần còn lại”, mỗi câu chuyện của Kim đều kích thích trí tưởng tượng và đưa suy nghĩ của người đọc đi theo một con đường quanh co chưa từng được khám phá.

Với văn phong thẳng thắn và giàu sức gợi, Kim khiến khoa học viễn tưởng trở nên dễ hiểu hơn với người đọc phổ thông.