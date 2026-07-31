Cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 5 lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực

Tiếp nối thành công qua 4 lần tổ chức, cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” trở lại với mục tiêu tiếp tục khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Nền tảng sức khỏe tốt là kết quả của việc duy trì thói quen vận động, chế độ dinh dưỡng cân bằng và ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, giữa nhịp sống bận rộn, không phải ai cũng dễ dàng bắt đầu hoặc đủ động lực để theo đuổi hành trình ấy đến cùng.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5 do Báo Sức khỏe và Đời sống phát động, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, trở thành điểm hẹn để mỗi người thiết lập mục tiêu, tập luyện và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Sân chơi truyền cảm hứng sống tích cực

Được tổ chức thường niên từ năm 2022, “Tôi khỏe đẹp hơn” hướng tới truyền cảm hứng để mọi người tham gia tập luyện và thực hành dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và chất lượng sống. Ở lần thứ 5 tổ chức, với thông điệp “Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý - Chủ động chăm sóc sức khỏe”, chương trình tiếp tục theo đuổi định hướng xuyên suốt: Mỗi cá nhân cần chủ động hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra qua ba vòng, kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp. Vòng 1 kéo dài từ 1/8 đến 25/9. Sau quá trình đăng ký, cập nhật các chỉ số cơ thể, tập luyện, thực hành dinh dưỡng và làm bài trắc nghiệm, 100 ứng viên có kết quả tốt nhất sẽ bước vào vòng 2.

Từ 25/9 đến 31/10, các ứng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch thay đổi bản thân, chia sẻ trên video về chế độ dinh dưỡng, vận động, kết quả đạt được và tham gia phần hỏi đáp với chuyên gia. 30 người xuất sắc sẽ vào vòng 3, diễn ra từ 1/11 đến 5/12.

Tại vòng cuối, ứng viên tiếp tục cải thiện chỉ số, thực hiện video hướng dẫn người khác thực hành dinh dưỡng và vận động, đồng thời tham gia đo chỉ số cơ thể và phỏng vấn với hội đồng giám khảo. Từ đó, ban tổ chức sẽ lựa chọn 12 gương mặt nổi bật nhất để vinh danh tại chung kết.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu chỉ đạo.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, 1 giải nhất 30 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, 3 giải ba trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 5 giải tư trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra, chương trình còn có các giải phụ dành cho ứng viên được yêu thích hoặc sở hữu câu chuyện truyền cảm hứng nổi bật.

Sau 4 lần tổ chức, “Tôi khỏe đẹp hơn” đã trở thành sân chơi quen thuộc của cộng đồng. Qua 4 mùa, đã có 15.832 ứng viên đăng ký tham gia, 97,3% ứng viên thay đổi rõ rệt về cân nặng, gần 56.000 người hưởng ứng cùng thực hành và 100% ứng viên tìm hiểu về dinh dưỡng, vận động.

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” chính là sân chơi thiết thực để các cá nhân tham gia có mục tiêu cụ thể, lộ trình rõ ràng và một cộng đồng cùng chia sẻ kinh nghiệm. Sự thay đổi về vóc dáng và sức khỏe của một cá nhân có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Thành viên ban giám khảo cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5.

Khỏe đẹp bền vững từ sự cân bằng giữa vận động và dinh dưỡng

Quá trình khỏe đẹp bền vững không chỉ thể hiện ở vóc dáng mà còn được phản ánh qua sức bền, khả năng vận động, chất lượng giấc ngủ, trạng thái tinh thần và chế độ dinh dưỡng cân bằng. Trong đó, dinh dưỡng giữ vai trò cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động sống, tập luyện cũng như quá trình phục hồi. Một chế độ dinh dưỡng hiệu quả cần có cơ sở khoa học, đáp ứng nhu cầu cá nhân và phù hợp điều kiện thực tế để duy trì lâu dài. Khỏe đẹp bền vững không đến từ một vài ngày ăn uống khắt khe hay tập luyện quá sức, mà từ sự nhất quán trong những lựa chọn hàng ngày.

Là đơn vị đồng hành quen thuộc của cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”, Herbalife Việt Nam góp phần đưa kiến thức về dinh dưỡng cân bằng và vận động hợp lý đến gần hơn với cộng đồng; khuyến khích người tham gia đặt mục tiêu dài hạn, chia sẻ hành trình và truyền động lực cho người xung quanh. Việc tiếp tục đồng hành ở mùa thứ 5 cho thấy định hướng nhất quán của Herbalife Việt Nam trong việc lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh và nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, trưởng ban tổ chức cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”, tặng hoa tri ân đơn vị đồng hành Herbalife Việt Nam.

Đây cũng là sự tiếp nối hành trình nhiều năm thương hiệu phối hợp triển khai nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động và sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động hợp tác, tài trợ. 2026 đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp doanh nghiệp hợp tác cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam. Bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng nhiều giải chạy, góp phần lan tỏa lối sống tích cực.

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng. Ông Vũ Văn Thắng Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia

Ở lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng, chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 cung cấp nguồn lực cho 15 trung tâm trên toàn quốc, góp phần hỗ trợ bữa ăn hàng ngày cho hơn 3.000 trẻ em, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013, chương trình trực tiếp hỗ trợ dinh dưỡng cho các nhóm cần được quan tâm đặc biệt.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' đã có những đóng góp ý nghĩa, đến nay không chỉ tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe và thể chất của hơn 15.500 người tham gia, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng rộng lớn về việc thực hành lối sống năng động, lành mạnh. Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng - như cuộc thi này do báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế - nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn quốc".

Với ý nghĩa thiết thực, cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5 tiếp tục mở ra cơ hội để mọi người nhìn lại thói quen ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe của mình, qua đó có thêm động lực và tinh thần để theo đuổi lối sống lành mạnh, tích cực.