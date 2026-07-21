Herbalife Việt Nam đồng hành VnExpress Marathon Đà Nẵng 2026

Herbalife Việt Nam đồng hành VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026, góp phần lan tỏa lối sống năng động đến cộng đồng.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026, sự kiện diễn ra từ 17/7 đến 19/7 tại TP Đà Nẵng và thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và VnExpress, bắt đầu từ năm 2022, nhằm khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động và xây dựng lối sống năng động, lành mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 cũng là giải marathon thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam đồng hành suốt 4 năm qua, thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc lan tỏa tinh thần sống khỏe đến cộng đồng.

Giải chạy thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia tại Đà Nẵng.

“Việc trở thành nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong chương trình hợp tác lâu dài giữa 2 đơn vị, góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết.

Ông Thắng cũng nhận định việc đồng hành cùng các giải chạy giúp gắn kết cộng đồng yêu chạy bộ cũng như mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người mới bắt đầu, Herbalife góp phần truyền cảm hứng để thêm nhiều người bắt đầu chạy bộ như thói quen hàng ngày, khỏe mạnh hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam mang đến khu trải nghiệm sôi động tại khu expo của giải chạy. Không gian này thu hút hàng nghìn vận động viên, khách tham quan và nhiều thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam tham gia trò chơi tương tác, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng, trải nghiệm sản phẩm và nhận quà tặng.

Các hoạt động tương tác tại expo mang đến không khí sôi động trước ngày chạy.

Điểm nhấn tại gian hàng là chuỗi hoạt động giao lưu với các gương mặt thể thao và đại sứ thương hiệu quốc gia. Người tham dự có cơ hội chụp ảnh, trò chuyện cùng Nguyễn Thùy Linh - tay vợt cầu lông nữ số một Việt Nam; Lê Văn Công - nhà vô địch cử tạ Paralympic đẳng cấp thế giới; Châu Tuyết Vân - vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo; cùng các Hoa hậu, Á hậu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Giải chạy thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Cung đường đưa người tham gia qua những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng và các tuyến đường ven biển, mang đến trải nghiệm thể thao gắn với cảnh quan đặc trưng của thành phố.

Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần vận động và lối sống năng động, lành mạnh.

Các vận động viên đạt thứ hạng cao ở từng cự ly được trao thưởng các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife, gồm thực phẩm bổ sung Herbalife 24 Rebuild Strength - hương chocolate, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt hỗn hợp dinh dưỡng thể thao công thức 1 - hương vani nguyên kem và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà N-R-G.

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 là sự kiện thứ 2 trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026.