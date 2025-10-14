Cuộc sống mới của Kroos

Toni Kroos giải nghệ sau EURO 2024 ở tuổi 34. Nhưng dù đã rời sân cỏ, cuộc sống của anh vẫn quẩn quanh với trái bóng.

Toni Kroos vẫn gắn bó với quả bóng tròn sau khi giải nghệ.

Không muốn làm HLV lúc này, Kroos vẫn theo học các khóa huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) để duy trì kết nối với nghề. Từ đó, anh phát triển Toni Kroos Academy tại Boadilla del Monte (Madrid), nơi đào tạo trẻ em từ 4 đến 18 tuổi trong môi trường hiện đại, hướng đến tính chuyên nghiệp và hiệu suất.

Ý tưởng về học viện được Kroos thai nghén từ thời đại dịch, khi anh khởi xướng thử thách trực tuyến “Toni’s Home Challenge”, mời người hâm mộ tâng bóng theo động tác của mình. Thành công bất ngờ giúp anh mở trại bóng đầu tiên ở Cologne năm 2022, rồi chính thức ra mắt học viện tại Madrid vào tháng 9/2024, vài tháng sau khi giã từ sân cỏ.

Không dừng lại ở đó, Kroos còn sáng lập Icon League tại Đức - phiên bản tương tự Kings League của Gerard Pique - với em trai Felix làm chủ tịch CLB, cùng sự góp mặt của những người bạn như Antonio Rüdiger và David Alaba. Bên cạnh đó, Toni Kroos Foundation do anh lập từ năm 2015 vẫn hoạt động tích cực, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, giúp các em tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh.

Sau khi treo giày, Kroos cũng bước vào lĩnh vực truyền thông bằng podcast “Einfach mal Luppen” (tạm dịch “Cứ phá bóng đi”) - chương trình do anh và em trai đồng dẫn. Đây là nơi cựu tiền vệ người Đức chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về bóng đá đương đại: chỉ trích làn sóng tiền bạc từ Saudi Arabia, phản đối World Cup 2022 tại Qatar và không ngại “chọc ngoáy” Barcelona của Hansi Flick.

“Ông ấy là người mê kỷ luật. Ở Real, họ sẽ cười vì chuyện đó. Ở đây, chẳng ai biết ai đến muộn hơn - cầu thủ hay HLV”, Kroos nói vui trong một tập phát sóng, đồng thời cho rằng triết lý tấn công mạo hiểm của Barca “có thể khiến họ trả giá nếu Pedri hay Lamine có ngày kém phong độ”.

Kroos được xem là huyền thoại Real Madrid.

Trên mạng xã hội, Kroos vẫn giữ phong cách sắc sảo. Sau trận Real thắng Valencia 2-1 mùa trước, anh đăng trên X: “Too many cooks spoil the broth” - “Nhiều đầu bếp làm hỏng món súp”, ám chỉ đội bóng quá tham tấn công nhưng thiếu ý tưởng. Ngược lại, khi chúc mừng PSG vô địch Champions League, anh nhẹ nhàng viết: “Thật tuyệt khi thấy bóng đá vẫn thuộc về tinh thần đồng đội và một HLV lớn”.

Hiện Kroos cùng gia đình chọn ở lại Madrid - thành phố đã gắn bó suốt một thập kỷ sự nghiệp. “Khi mới đến, tôi nghĩ sau này sẽ trở về Đức. Chúng tôi còn xây nhà ở đó. Nhưng từng năm qua, chúng tôi càng yêu nơi này hơn. Giờ căn nhà ấy bỏ trống, vì Madrid mới là nhà”, anh chia sẻ trong lễ vinh danh của chính quyền thành phố.

Không còn là “nhạc trưởng” giữa sân Bernabeu, Toni Kroos giờ chơi một bản nhạc khác – nơi anh tiếp tục truyền cảm hứng, xây dựng thế hệ mới, và vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, chuẩn xác như những đường chuyền từng làm nên thương hiệu của mình.