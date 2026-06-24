Cuộc sống của NSND Việt Anh và vợ kém 36 tuổi

Gần đây, NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên bạn đời.

Mới đây, NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên bà xã Chân Chân. Trong hình ảnh mới, nam nghệ sĩ chở vợ trên một chiếc xe máy màu sắc nổi bật.

NSND Việt Anh xuất hiện giản dị với áo thun, quần short, dép lê. Bà xã Chân Chân diện trang phục trẻ trung, thoải mái. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng chia sẻ một bức ảnh thời trẻ cùng chú thích "Đăng để thấy gì chút xưa và nay". Ông cũng tương tác, trả lời bình luận từ đồng nghiệp, khán giả khi được khen vẫn trẻ trung.

Nghệ sĩ Việt Anh hạnh phúc bên vợ. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây NSND Việt Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã. Cặp đôi xuất hiện trong các bữa ăn thân mật cùng bạn bè, người thân, cùng đi dạo, gặp gỡ đồng nghiệp và đồng hành trong nhiều hoạt động thường ngày. Ngoài công việc, nam diễn viên cũng tập luyện thể thao, chơi bộ môn pickleball.

NSND Việt Anh và Chân Chân từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 tuổi. Sau thời gian hẹn hò, nam nghệ sĩ xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn. Hai người vướng tin hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm.

Tháng 10/2025, thông tin NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi chia tay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin tức còn cho biết lý do cả hai đứt gánh là vấn đề tài chính. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận dù chưa rõ thực hư. Sau đó, Chân Chân bức xúc phủ nhận. Cô khẳng định 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau.

Sau khi kết hôn, NSND Việt Anh và bà xã chuyển về căn hộ ở Bình Chánh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, vợ chồng NSND Việt Anh còn có công việc là bán đồ ăn online. Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh được nhận xét cởi mở, vui vẻ hơn. Nam nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình yên, không đặt nặng ồn ào dư luận.