Cuộc sống của Đặng Thu Thảo bên chồng doanh nhân

Dù không còn hoạt động showbiz nhiều năm qua, Đặng Thu Thảo vẫn được công chúng chú ý. Hoa hậu Việt Nam 2012 duy trì sắc vóc thanh mảnh, cân đối, sau khi trải qua ba lần sinh nở. Cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng - doanh nhân Trung Tín. Vợ chồng hoa hậu hiện sống trong một tổ ấm sang trọng, được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ tại TP.HCM.
Trên trang cá nhân, hoa hậu nhiều lần chia sẻ hình ảnh không gian của căn penthouse. Năm 2024, vợ chồng cô tiến hành cải tạo và thiết lại toàn bộ cấu trúc, nội thất trong căn nhà này. Tổ ấm của Đặng Thu Thảo có phong cách hiện đại, với tông màu chủ đạo là trắng. Người đẹp bày biện nhiều hoa tươi, cây xanh trong phòng khách để tạo ra sự tươi mát, thoải mái.
Đặng Thu Thảo không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Thời gian phần lớn cô dành cho việc chăm sóc chồng con. Thỉnh thoảng, hoa hậu chia sẻ ảnh đi du lịch ở nhiều thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Trong những lần nghỉ dưỡng, Đặng Thu Thảo vẫn trung thành với phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo và sang trọng.
Hoa hậu cũng sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu, với nhiều mẫu túi đến từ những thương hiệu đắt đỏ trên thế giới như Hermès, Dior, Chanel... Cô cũng sử dụng phụ kiện của các hãng nổi tiếng khi kết hợp với trang phục.
Đặng Thu Thảo chuộng diện đầm maxi với tông màu xanh mát mắt mỗi lần đi du lịch biển. Cô trung thành với kiểu tóc dài, buông xõa, không thay đổi sau nhiều năm.
Sắc vóc của bà mẹ ba con được nhận xét mặn mà, khí chất. Thỉnh thoảng, hoa hậu cũng tham dự một số sự kiện về thời trang, mỹ phẩm hoặc đồng hành bên chồng trong những hoạt động của công ty.
Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi 21 tuổi. Người đẹp sinh năm 1991 là cô gái miền Tây đầu tiên giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Đặng Thu Thảo chưa từng dự thi đấu trường nhan sắc quốc tế. Chồng của Đặng Thu Thảo sinh năm 1987, tốt nghiệp thạc sĩ về Thương mại tại Đại học Melbourne, là người thừa kế một tập đoàn bất động sản lớn với chức danh tổng giám đốc. Năm 2015, anh vào top 30 người trẻ thành đạt do một tạp chí bình chọn.
