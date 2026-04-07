Cuộc sống của Á hậu Huyền My

Huyền My đang thu hút sự chú ý vì lùm xùm liên quan tới việc thanh lý đồ hiệu. Nguồn cơn xuất phát từ việc người đẹp thông báo bán lại đôi giày cũ với mức giá 2 triệu đồng. Cô cho biết giá sản phẩm khi mua mới là 20 triệu đồng. Bài đăng gây tranh cãi khi dân mạng cho rằng chiếc giày có phần đế bị mòn, lớp da không còn giữ được phom dáng, màu sắc.

Trước những tranh cãi, chiều 7/4, Huyền My lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì thanh lý giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Tôi cũng nói rõ trước ở đây là lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán, chứ tôi có đăng một đằng gửi một nẻo đâu". Hiện tại, sau chuyện ồn ào, trang của Huyền My vẫn tiếp tục đăng tải thông tin, hình ảnh thanh lý đồ.

Trước khi vướng tranh cãi, Huyền My được biết tới là mỹ nhân có cuộc sống sang chảnh. Người đẹp thường xuyên diện đồ hiệu đắt đỏ, có những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng khắp thế giới.

Huyền My tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và giành ngôi vị Á hậu 1, trong khi vương miện hoa hậu thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Thời gian đầu sau cuộc thi, cô bước chân vào showbiz, thường xuyên tham gia các sự kiện, hoạt động giải trí. Cô thi Miss Grand International vào năm 2017. Bên cạnh công việc, cô cũng thường xuyên chơi thể thao và chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc này trên mạng xã hội.

Huyền My còn được biết tới với vai trò MC. Người đẹp từng có thời gian đảm nhận vai trò dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ. Sau đó, cô chuyển sang làm việc tại đài K+. Tới cuối năm 2025, Huyền My thông báo rời đài sau 4 năm làm việc. Người đẹp bày tỏ sự tiếc nuối bởi với cô đây không chỉ là công việc mà còn là ngôi nhà thứ 2. Hiện tại, cô chưa chia sẻ thêm về dự định công việc mới.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.