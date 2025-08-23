Cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Marseille

HLV Roberto De Zerbi và mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot liên tục khẩu chiến với nhau, phơi bày những góc khuất trong phòng thay đồ Marseille.

Adrien Rabiot đang trải qua những ngày tăm tối nhất trong sự nghiệp tại Olympique de Marseille.

Trong buổi họp báo diễn ra vào rạng sáng 23/8, HLV Roberto De Zerbi không ngần ngại phát biểu chỉ trích Rabiot và mẹ của tiền vệ người Pháp: “Tôi sẽ không tự hạ thấp mình vì một cầu thủ. Trong một nơi làm việc, nếu hai nhân viên đánh nhau giống như họ đang trong một quán rượu ở Anh, với một đồng nghiệp nằm sõng soài trên sàn vì bất tỉnh (Bakola), nhà tuyển dụng sẽ làm gì? Có hai lựa chọn: treo giò hoặc sa thải kẻ đánh nhau”.

HLV 45 tuổi cho biết có thể làm ngơ trước hành động đó, nhưng từ chối đánh mất phẩm giá: “Tôi có thể giả vờ không thấy gì. Nhưng tôi không đánh mất phẩm giá của HLV. Tôi luôn ủng hộ câu lạc bộ. Vâng, không ai bị gãy răng, nhưng trận ẩu đả này là thứ tôi chưa từng chứng kiến trước đây trong đời. Tôi thấy bác sĩ cố gắng hồi sức cho cầu thủ nằm trên sàn, trong khi Rowe và Rabiot vẫn tiếp tục đánh nhau”.

De Zerbi cũng bác bỏ những thông tin sai lệch từ phía gia đình Rabiot, đặc biệt là mẹ anh - Véronique Rabiot, người đại diện kiêm quản lý: “Mọi người xung quanh Rabiot nói những điều không đúng sự thật. Mẹ cậu ta quên hai điều: tôi là người quyết định trao băng đội trưởng cho cầu thủ tại Paris. Và trong một năm, tôi dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho con trai bà ấy hơn cả con trai ruột của tôi. Đây là một quyết định công bằng”.

Phát biểu của De Zerbi, được L’Equipe xem là “cứng rắn và dứt khoát”, nhưng lại phơi bày những mặt tối và sự hỗn loạn trong phòng thay đồ Marseille. Ngay cả khi Rabiot và Jonathan Rowe bị đưa vào danh sách chuyển nhượng và không còn cơ hội thi đấu cho Marseille, vụ ẩu đả họ gây ra khiến CLB thành phố cản rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Ngay sau đó, bà Veronique Rabiot cũng chỉ trích De Zerbi: “Lúc Mason Greenwood ký hợp đồng với Marseille sau khi đánh bạn gái, De Zerbi nói cậu ta có thể được trao cơ hội thứ hai. Tôi đồng ý với việc cho người khác cơ hội thứ hai, nhưng chẳng lẽ con trai tôi là người duy nhất không được hưởng điều đó sao?”.

Mẹ của Rabiot trước đó cũng nhấn mạnh rằng khi sự việc xảy ra, cả HLV De Zerbi và Giám đốc Benatia đều có mặt trong phòng thay đồ, nhưng họ bất lực và không thể can thiệp. Điều này cho thấy Marseille đang hỗn loạn như thế nào.