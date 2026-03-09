Cuộc hôn nhân 6 năm của Hoàng Dũng và quản lý

Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hoàng Dũng công khai cuộc hôn nhân 6 năm bên Khánh Linh. Anh cho biết cả hai kết hôn cách đây 6 năm, khi ca sĩ tròn 25 tuổi. Hoàng Dũng nói đó là quyết định lớn trong đời của cả hai. Thời điểm ấy, Khánh Linh cũng dừng các công việc bên ngoài để tập trung đồng hành, hỗ trợ anh trong công việc. Nhiều năm qua, cô là quản lý, lo lắng cho anh từng sản phẩm âm nhạc, góp ý, lên kế hoạch từng concert.
Nam ca sĩ nhấn mạnh nhờ tình yêu từ vợ, anh ngày càng trưởng thành, trách nhiệm và nỗ lực hơn trong công việc, cuộc sống. "Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn. Vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần 'ngoan' và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp", Hoàng Dũng bày tỏ.
|
Trên trang cá nhân, Hoàng Dũng và Khánh Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai chăm đi du lịch, trekking, đọc sách hoặc nghe nhạc. Vợ của Hoàng Dũng có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn.
Vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày yêu, lễ Tình Nhân..., Hoàng Dũng đều dành tặng những lời ngọt ngào cho vợ. Nam ca sĩ còn viết tặng người bạn đời nhiều bản tình ca. Anh cho biết Khánh Linh là cảm hứng để anh sáng tác và sáng tạo. "Thiếu em mọi thứ không trọn vẹn nữa, anh quen đến mức không tưởng tượng được viễn cảnh ấy như thế nào", chủ nhân bản hit Nàng thơ nhắn gửi nửa kia.
Dấu hiệu của tình yêu
Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…
Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.