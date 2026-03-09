Cuộc hôn nhân 6 năm của Hoàng Dũng và quản lý

Nam ca sĩ nhấn mạnh nhờ tình yêu từ vợ, anh ngày càng trưởng thành, trách nhiệm và nỗ lực hơn trong công việc, cuộc sống. "Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn. Vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần 'ngoan' và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp", Hoàng Dũng bày tỏ.