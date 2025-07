Cuộc gọi cuối của Diogo Jota

Ông Alvaro Cerqueira - Chủ tịch CLB Gondomar SC, đội bóng đầu tiên của Jota, cho biết nói chuyện với Jota vào lúc 10 giờ tối, chỉ chưa đầy 3 tiếng trước khi tai nạn xảy ra.

"Chúng tôi thường xuyên gọi cho nhau. Cậu ấy đang rất hạnh phúc, giọng nói hoàn toàn bình thường. Mỗi khi Jota cần tập luyện vào giai đoạn nghỉ hè, cậu ấy luôn xin về Gondomar, CLB luôn sẵn sàng hỗ trợ. Andre cũng thường đi cùng anh trai. Thật khó nói thành lời lúc này, chỉ biết Jota và Andre là những người khiêm tốn. Mất mát này để lại khoảng trống quá lớn", ông chia sẻ với tờ JN.

Tang lễ của Jota được tổ chức vào sáng thứ 7 tại Gondomar, quê nhà gần Porto, nơi anh khởi nghiệp năm 17 tuổi trước khi sang Pacos de Ferreira. Hội đồng thành phố Gondomar cũng quyết định treo cờ rủ một ngày để tưởng nhớ hai anh em.

Theo điều tra ban đầu, chiếc Lamborghini chở hai anh em gặp sự cố nổ lốp khi đang vượt xe khác trên tuyến đường A52. Chiếc xe mất lái, bốc cháy dữ dội và nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm. Những người chứng kiến đã lập tức gọi cấp cứu, nhưng lực lượng cứu hộ chỉ có thể xác nhận cả Jota và Andre đều không qua khỏi.

Jota vừa tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Rute Cardoso hôm 22/6. Thông tin Jota qua đời khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. HLV Arne Slot cùng đội trưởng Virgil van Dijk và nhiều cầu thủ Liverpool gửi lời chia buồn đầy xúc động.

