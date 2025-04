Cuộc gặp lịch sử của Messi

Lionel Messi lần đầu tiên gặp "người nổi tiếng" mà anh được đặt tên theo - danh ca Lionel Richie, huyền thoại của làng nhạc thế giới.

Messi lần đầu gặp danh ca huyền thoại Richie, là nguồn cảm hứng cho tên mình.

Mẹ của Messi, bà Celia Cuccittini, là fan cứng của Lionel Richie - giọng ca lừng danh với các bản hit "Dancing on the Ceiling" và "Hello". Vì quá yêu thích giọng hát và phong cách của Richie, bà lấy tên ông đặt tên cho con trai, người mà sau này trở thành huyền thoại bóng đá thế giới.

Messi và Richie chia sẻ cái tên suốt hơn 3 thập kỷ nhưng chưa từng gặp mặt. Tới tối 12/4, 2 người mới lần đầu hội ngộ tại một sự kiện. Richie không giấu được sự phấn khích, nhanh chóng chia sẻ loạt ảnh cả hai bắt tay, trò chuyện vui vẻ trên mạng xã hội.

Richie viết đầy xúc động: "Khi Lionel gặp Lionel. Mẹ cậu ấy đặt tên con theo tên tôi và giờ thì chúng tôi đã gặp nhau. Rất tuyệt vời khi được gặp cậu sau ngần ấy năm".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại bán tín bán nghi. Nhiều người không tin chuyện này là thật với loạt bình luận: "Có thật Messi được đặt tên theo Lionel Richie không?", "Nguồn gốc này từ đâu vậy?", "Khó tin quá", "Gia đình Messi đúng là nhận ra được sự vĩ đại"...

Không phải lần đầu Richie khẳng định điều này. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, ông từng nói: "Họ đặt tên cậu ấy theo tôi, nghe mà thấy tự hào chứ còn gì".

Sau thất bại của Argentina trước Chile ở chung kết Copa America 2016, Richie còn an ủi: "Lionel à, cứ thong thả như sáng chủ nhật thôi. Đừng căng thẳng. Tôi từng thua ở Grammy biết bao lần nhưng điều đó khiến tôi cố gắng hơn. Tên tôi mà, là người thắng cuộc, cậu không thể sai đường được đâu".

Tiên đoán của Richie chính xác khi Leo sau này cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 cũng như 2 lần liên tiếp đăng quang ở Copa America các năm 2021 và 2024.

