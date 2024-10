Cuộc đời sóng gió của Liam Payne trước khi mất ở tuổi 31

Hưởng hào quang của một nhóm nhạc hàng đầu, có lượng fan đông đảo trải dài khắp thế giới như One Direction nhưng Liam Payne thừa nhận anh phải chống chọi với nhiều nỗi đau tinh thần.

Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction qua đời sau khi ngã từ ban công khách sạn ở Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương). Thông tin gây bàng hoàng. Cả showbiz lẫn người hâm mộ trên toàn thế giới không thể tin được vào những gì đã và đang xảy ra.

Liam Payne là một phần không thể thiếu trong thành công vang dội khắp thế giới của nhóm nhạc One Direction. Và âm nhạc trẻ trung, tràn đầy năng lượng của One Direction cũng đã trở thành một phần quan trọng để làm nên thời thanh xuân đầy ắp niềm vui và kỷ niệm đẹp với khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X.

Đằng sau thành công

Sinh ra tại Wolverhampton, Anh, Payne bị thu hút bởi những ca sĩ như Usher và Justin Timberlake. Anh nhớ lại thời thơ bé là một tuổi thơ hạnh phúc: cha anh, Geoff, làm thợ lắp ráp, trong khi mẹ anh, Karen, làm y tá nhà trẻ.

“Thật tuyệt, mặc dù chúng tôi không có nhiều”, anh ấy nói với The Telegraph trong một cuộc phỏng vấn năm 2017. “Bố tôi mắc nợ, nhưng họ đã cố gắng hết sức. Điều đó khiến tôi mơ mộng một chút, bạn biết không?”, Payne kể.

Tin rằng sự nghiệp âm nhạc sẽ là "điều khiến bố mẹ tự hào nhất", Payne lần đầu tiên xuất hiện với tư cách thí sinh của cuộc thi truyền hình thực tế The X Factor là năm 2008. Thế nhưng giám khảo kiêm nhà sáng tạo chương trình Simon Cowell đã yêu cầu anh quay lại sau hai năm.

Khi anh trở lại vào năm 2010, Payne được xếp vào nhóm One Direction cùng các thí sinh khác là Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik và Louis Tomlinson. Đó là bước đột phá lớn, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Liam Payne.

Sau khi giành vị trí thứ 3 trong trận chung kết, One Direction đã ký hợp đồng với hãng Syco Entertainment của Simon Cowell. Đĩa đơn đầu tay của họ, What Makes You Beautiful, đã thành công trên toàn thế giới khi phát hành vào tháng 9/2011, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh.

One Direction sở hữu lượng fan đông đảo ở khắp mọi nơi. Ảnh: Syco Entertainment.

One Direction, hay 1D đã bán được hơn 70 triệu đĩa trên toàn thế giới và ngày nay được coi như một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất trong lịch sử âm nhạc. Họ đã phát hành 5 album, bao gồm album đầu tay năm 2011 Up All Night và giành được một số giải thưởng bao gồm 7 giải Brits và 4 giải MTV Video Music.

Nhưng đằng sau ánh hào quang là chuỗi ngày bí bách với vô vàn nỗi sợ hãi mà Payne đã nhiều lần vùng vẫy tìm cách thoát ra.

Payne gọi khoảng thời gian anh ở One Direction là "giống trường đại học", nhưng sau đó anh chia sẻ về những trải nghiệm mà sự nổi tiếng mang đến: kiệt sức và sợ không gian hẹp.

"Thành thật mà nói, nó khiến tôi hơi mất phương hướng một chút. Tôi nhớ có lần có 10.000 người chờ bên ngoài khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi không thể đi đâu cả. Chúng tôi chỉ có thể đi từ buổi biểu diễn này đến khách sạn khác và thậm chí không thể ngủ được, vì họ vẫn ở bên ngoài", anh nói với tờ The Telegraph.

Payne kể nỗi bực bội của anh với sự nổi tiếng đã lên đến đỉnh điểm là vào năm 2012 khi anh ở New York. Thời điểm đó, Payne đi bộ đến một nhà hàng với bố mẹ và một nhiếp ảnh gia đã vô tình đẩy mẹ anh ngã xuống. "Tôi đã nghĩ: 'Ôi, chết tiệt'. Tôi chỉ muốn ăn một chiếc burger với bố mẹ. Tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi tự nhủ: 'Mình không thể tiếp tục như thế này' và thực sự ghét cuộc sống của bản thân", nam ca sĩ kể.

One Direction đạt được thành công lớn trên toàn cầu nhưng đến thời điểm các thành viên cần phát triển solo, họ đã ngừng làm việc cùng nhau. Đó là vào năm 2015. Người hâm mộ tiếc nuối nhưng với Payne và các thành viên khác, đây là một khởi đầu mới.

"Mọi thứ có chút u ám và méo mó vào thời gian đó", Payne nói với The Guardian về sự tan rã của ban nhạc. "Nhưng trong vài buổi biểu diễn cuối cùng, tôi lại cảm thấy đó thực sự là những khoảnh khắc tuyệt đẹp vì áp lực đã được giải tỏa”. Payne đã tham gia trị liệu trong hai năm sau khi chia tay 1D.

Sự nghiệp âm nhạc dang dở

Cả 5 thành viên của 1D sau đó đều theo đuổi sự nghiệp solo. Payne đã phát hành Strip That Down - do Ed Sheeran đồng sáng tác. Đây là đĩa đơn chính trong album solo đầu tiên và duy nhất của anh, LP1 mang âm hưởng R&B, được phát hành vào năm 2019.

Album nhận nhiều đánh giá trái chiều, các nhà phê bình nhận xét nam ca sĩ dường như đang đấu tranh để khẳng định bản sắc nghệ thuật riêng biệt. Tuy nhiên, Strip That Down vẫn đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng, chẳng hạn Top 5 tại Anh và vị trí thứ 10 trên Billboard Hot 100 của Mỹ.

Payne thừa nhận với Billboard vào năm 2017 rằng ban đầu anh đã từ chối theo đuổi sự nghiệp solo: "Tôi chỉ định bắt đầu sáng tác nhạc và tiếp tục làm điều đó", anh nói. "Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: 'Bạn đã cố gắng biểu diễn từ khi bạn 14 tuổi. Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu từ chối lựa chọn ký hợp đồng'. Khi rời khỏi ban nhạc, chúng tôi đã có một số cơ hội khá tốt và tôi thấy mình cần làm gì đó".

Khán giả bàng hoàng khi hay tin Liam Payne qua đời ở tuổi 31. Ảnh: Wire.

Payne thường nói về cuộc đấu tranh của anh với chứng nghiện rượu. Vào tháng 6/2022, anh đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn podcast gây tranh cãi với Logan Paul. Tại đây, anh đưa ra một số tuyên bố kỳ quặc về One Direction và các thành viên cũ. Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội, Payne xin lỗi và tuyên bố đã vào trại cai nghiện.

“Nhiều điều tôi nói đến không đúng chỗ. Tôi rất tức giận với những gì đang diễn ra xung quanh mình và thay vì nhìn vào bên trong, tôi quyết định trút giận lên mọi người, điều đó thực sự sai trái”, anh giải thích.

Hối hận về những phát biểu của bản thân, nhưng Liam tâm sự cuộc phỏng vấn trên podcast đã giúp anh "kiểm soát cuộc sống và mọi thứ đang dần rời xa". Nam ca sĩ thậm chí đã kỷ niệm 100 ngày tỉnh táo vào tháng 5/2023.

Đầu tháng này, Payne chia sẻ một bài đăng trên Snapchat nói về việc đi du lịch đến Argentina đồng thời để xem người bạn cùng nhóm cũ Niall Horan biểu diễn ở đó. "Đã lâu rồi tôi và Niall không nói chuyện. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói và tôi muốn giải quyết một vài vấn đề với cậu ấy", Payne kể.

Các thành viên của 1D cũng hội ngộ trong sự kiện này. Người hâm mộ vì thế đã rất mong đợi sự tái hợp của nhóm nhạc huyền thoại sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng, không có bất cứ dự định nào được ấp ủ hay sản phẩm nào được phát hành. Thay vào đó là một tin tức mà có lẽ bất cứ người hâm mộ nào của 1D cũng chỉ mong đó không phải sự thật.