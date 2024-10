Liam Payne trước khi qua đời

Liam Payne sinh ngày 29/8/1993 tại Wolverhampton, Anh. “Tuổi thơ của tôi rất tốt, nhưng không có nhiều tiền”, anh chia sẻ với tờ báo Anh The Times năm 2019. Liam Payne nổi tiếng năm 2010 khi tham gia The X Factor. Nam ca sĩ sau đó được giám khảo Simon Cowell xếp chung nhóm với Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson để thành lập One Direction. Họ sau đó trở thành một trong những nhóm nhạc nam bán chạy nhất mọi thời đại, lưu diễn khắp thế giới và giành được nhiều giải thưởng bao gồm BRIT Awards, VMAs và American Music Awards. Tại Thế vận hội Olympic 2012 ở London, ban nhạc đã biểu diễn ca khúc hit What Makes You Beautiful như một phần của lễ bế mạc. Ảnh: Wire.