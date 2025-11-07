Cả thế giới chờ đợi Faker trong trận chung kết lớn nhất năm

Trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại 2025 tại Thành Đô hứa hẹn bùng nổ khi T1 và KT Rolster tái hiện cuộc chiến viễn thông Hàn Quốc trên đấu trường eSports thế giới.

Faker trên đường tìm kiếm chức vô địch lần thứ 6. Ảnh: CBC.

Vào ngày 9/11, thành phố Thành Đô (Trung Quốc) sẽ trở thành tâm điểm của làng thể thao điện tử toàn cầu với trận chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds 2025). Trong đó, 2 đại diện đến từ Hàn Quốc gồm T1 và KT Rolster sẽ đối đầu trong loạt trận BO5 để tranh ngôi vương danh giá nhất của mùa giải.

Trận đấu không chỉ là cuộc đua giành cúp vô địch, nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều thập kỷ giữa 2 tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Từ những năm 2000, khi Starcraft còn thống trị các giải đấu, SK Telecom và Korea Telecom đã đầu tư mạnh tay vào các đội tuyển eSports, biến những màn so tài trong thế giới ảo thành cuộc chiến thương hiệu thực sự.

T1, đội tuyển được SK Telecom hậu thuẫn, bước vào chung kết với lịch sử huy hoàng. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Lee “Faker” Sang-hyeok, đội từng 5 lần vô địch thế giới vào các năm 2013, 2015, 2016, 2023 và 2024. Faker hiện không chỉ là biểu tượng của nền eSports Hàn Quốc mà còn là cổ đông lớn của T1, tiếp tục theo đuổi danh hiệu thứ sáu trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp T1 góp mặt trong trận chung kết kể từ năm 2022.

Ở phía đối diện, KT Rolster, hạt giống số 3 của Hàn Quốc đang hướng đến danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên. Đội đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Gen.G cùng ngôi sao đường giữa Jeong “Chovy” Ji-hoon ở bán kết. Trong khi đó, T1 cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước Top Esports để giành quyền góp mặt tại Thành Đô.

Giải vô địch thế giới năm nay là sân khấu cho những màn trình diễn đỉnh cao, minh chứng cho sức hấp dẫn của lĩnh vực thể thao điện tử toàn cầu. Những đội tuyển như T1 được định giá hàng trăm triệu USD, sở hữu nguồn doanh thu lớn từ giải thưởng, hợp đồng tài trợ và bản quyền thương hiệu.

Thành công của tựa game Liên Minh Huyền Thoại không khác gì một ngành công nghiệp thể thao thực thụ, nơi các tuyển thủ ký hợp đồng dài hạn và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại 2025 dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 9/11 và được phát sóng trực tiếp trên Twitch cùng YouTube. Giữa ánh đèn rực rỡ của Thành Đô, cuộc đối đầu giữa T1 và KT Rolster hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử eSports thế giới.