Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Cả thế giới chờ đợi Faker trong trận chung kết lớn nhất năm

  • Thứ sáu, 7/11/2025 09:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại 2025 tại Thành Đô hứa hẹn bùng nổ khi T1 và KT Rolster tái hiện cuộc chiến viễn thông Hàn Quốc trên đấu trường eSports thế giới.

Faker trên đường tìm kiếm chức vô địch lần thứ 6. Ảnh: CBC.

Vào ngày 9/11, thành phố Thành Đô (Trung Quốc) sẽ trở thành tâm điểm của làng thể thao điện tử toàn cầu với trận chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds 2025). Trong đó, 2 đại diện đến từ Hàn Quốc gồm T1 và KT Rolster sẽ đối đầu trong loạt trận BO5 để tranh ngôi vương danh giá nhất của mùa giải.

Trận đấu không chỉ là cuộc đua giành cúp vô địch, nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều thập kỷ giữa 2 tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Từ những năm 2000, khi Starcraft còn thống trị các giải đấu, SK Telecom và Korea Telecom đã đầu tư mạnh tay vào các đội tuyển eSports, biến những màn so tài trong thế giới ảo thành cuộc chiến thương hiệu thực sự.

T1, đội tuyển được SK Telecom hậu thuẫn, bước vào chung kết với lịch sử huy hoàng. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Lee “Faker” Sang-hyeok, đội từng 5 lần vô địch thế giới vào các năm 2013, 2015, 2016, 2023 và 2024. Faker hiện không chỉ là biểu tượng của nền eSports Hàn Quốc mà còn là cổ đông lớn của T1, tiếp tục theo đuổi danh hiệu thứ sáu trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp T1 góp mặt trong trận chung kết kể từ năm 2022.

Ở phía đối diện, KT Rolster, hạt giống số 3 của Hàn Quốc đang hướng đến danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên. Đội đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Gen.G cùng ngôi sao đường giữa Jeong “Chovy” Ji-hoon ở bán kết. Trong khi đó, T1 cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước Top Esports để giành quyền góp mặt tại Thành Đô.

Giải vô địch thế giới năm nay là sân khấu cho những màn trình diễn đỉnh cao, minh chứng cho sức hấp dẫn của lĩnh vực thể thao điện tử toàn cầu. Những đội tuyển như T1 được định giá hàng trăm triệu USD, sở hữu nguồn doanh thu lớn từ giải thưởng, hợp đồng tài trợ và bản quyền thương hiệu.

Thành công của tựa game Liên Minh Huyền Thoại không khác gì một ngành công nghiệp thể thao thực thụ, nơi các tuyển thủ ký hợp đồng dài hạn và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại 2025 dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 9/11 và được phát sóng trực tiếp trên Twitch cùng YouTube. Giữa ánh đèn rực rỡ của Thành Đô, cuộc đối đầu giữa T1 và KT Rolster hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử eSports thế giới.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Họa sĩ thiết kế LoL thà bỏ nghề chứ không dùng AI

Ở vị trí Phó giám đốc nghệ thuật tại một trong những nhà phát triển game lớn nhất, Nguyễn Khánh Duy luôn trân trọng sáng tạo, và cho rằng AI sẽ làm ảnh hưởng tới những họa sĩ trẻ.

15:15 8/8/2025

Địa chấn ở CKTG 2025, KT đả bại Gen.G

KT, đội hạt giống số 3 của Hàn Quốc bất ngờ đả bại GenG, đội được đánh giá toàn diện và cũng là ứng cử viên số một ở giải đấu. Đây là cú sốc cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu.

18:18 1/11/2025

Game thủ được dự Quốc yến đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc là ai

Trần Bảo Minh, game thủ Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ có mặt trong danh sách tham dự quốc yến Việt Nam - Hàn Quốc vào tối 11/8.

19:55 11/8/2025

Minh Hoàng

Chung kết LOL thế giới YouTube LOL Game Liên minh Huyền Thoại Worlds 2025 T1 KT Rolster Faker

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Google Maps sap thay doi mai mai hinh anh

Google Maps sắp thay đổi mãi mãi

1 giờ trước 09:55 7/11/2025

0

Chatbot Gemini sắp được tích hợp vào hệ thống dữ liệu thực tế của Google Maps, mang đến các chỉ dẫn, thao tác tự động ngay bên trong ứng dụng.

Bom tan game lai lo hen hinh anh

Bom tấn game lại lỡ hẹn

3 giờ trước 08:03 7/11/2025

0

Hãng Rockstar Games tiếp tục dời thời gian ra mắt GTA VI, hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng đến cuối năm 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý