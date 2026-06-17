Cuộc đại trùng tu 2 'trung tâm thương mại' lâu đời của TP.HCM

Để sửa chữa chợ Bến Thành và chợ Bình Tây xuống cấp, chính quyền TP.HCM và người dân đã cùng hợp sức về nguồn tiền, trí lực.

Từ sau năm 1986, chính sự hoạt động rầm rộ của các chợ đã mang tới những con số doanh thu khổng lồ. Chỉ đơn cử các chợ ở quận Bình Thạnh là loại chợ trung bình đối với Thành phố mà doanh thu năm 1994 đã lên đến 122,991 tỷ đồng , và tham gia đóng thuế cho ngân sách là 4.769.596.795 tỷ đồng , giải quyết công việc làm ăn ổn định cho 5.000 lao động. Còn các trung tâm thương mại lớn như khu vực chợ Bình Tây, các dãy phố đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Trần Hưng Đạo, đường Triệu Quang Phục thuộc vùng Chợ Lớn, sự buôn bán lại nhộn nhịp như xưa.

Các tiểu thương ở các quận, huyện ngoại thành, các tỉnh xung quanh đã tới cất hàng về bán lẻ ở vùng quê. Do các chợ buôn bán nhộn nhịp, đóng góp nhiều cho ngân sách các quận, huyện nên chính quyền các địa phương cho xây cất lại các nhà lồng chợ rộng rãi hơn, khang trang hơn, mở rộng diện tích mặt bằng, đủ cho các tiểu thương đăng ký đặt sạp, đặt quầy hàng.

Chợ Bến Thành, khu chợ sầm uất bậc nhất của TP.HCM. Ảnh: Tatler Asia.

Chợ Bến Thành là trung tâm thương mại của Quận 1. Chợ có từ thời Pháp thuộc, trải qua chế độ Sài Gòn vẫn giữ y tình trạng kiến trúc cũ. Nhưng sau này có chủ trương cởi trói cho thương nghiệp của chính quyền Thành phố, việc buôn bán ở chợ này trở nên sầm uất, mà mặt bằng cũ không đủ sức chứa các sạp và quầy hàng của các hộ tiểu thương. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1985, một đợt sửa chữa lớn đã được thực hiện.

Đây là một công trình tập thể của ngành kiến trúc Thành phố. Một nhóm 16 kiến trúc sư tham gia lập đồ án. Một hội đồng xét duyệt đồ án gồm đại diện Ban Quản lý công trình quận 1, Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp 2 (Bộ Nội thương) và các Kiến trúc sư đã chọn đề án của tập thể kiến trúc sư trường Đại học Kiến trúc Thành phố. Đồ án thiết kế bao gồm xung quanh chợ là những dãy ki-ốt lồng kính, mọi phía nhìn vào sáng sủa.

Để cho thoáng mát và phía trong có đủ ánh sáng tự nhiên, đồng thời thuận tiện cho việc đi lại buôn bán, có hai cửa thông suốt lồng chợ từ Đông sang Tây. Ngoài ra còn có 500 bộ đèn ống, 30 bộ đèn cao áp. Hệ thống cấp thoát nước được xây dựng lại. Các loại hàng nông sản, thực phẩm, thủy hải sản tập trung trên một phần ba diện tích ở phía Bắc. Hệ thống truyền thông được bố trí trong và xung quanh chợ đáp ứng việc truyền đạt các thông tin của Ban Quản lý chợ đến tất cả các bạn hàng.

Sau khi được sửa chữa, ngôi chợ có một dáng vẻ tân kỳ, nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa với tháp đồng hồ vẫn để yên.

Chợ Bình Tây tại quận 6 (cũ).

Trung tâm thương mại thứ hai là chợ Bình Tây ở quận 6, là chợ lớn nhất vùng Chợ Lớn. Chợ này cũng có từ thời Pháp thuộc. Năm 1992 có sửa chữa nhỏ những nơi bị hư hỏng, xuống cấp. Trên đại thể vẫn là những kiến trúc cũ. Đây là trung tâm bán buôn, đưa hàng về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2006 xây thêm hai dãy phố ở đường Trần Bình và đường Lê Tấn Kế bằng khung sắt lợp tôn.

Vì đã quá lâu ngày, ngôi chợ chính xuống cấp trầm trọng, ngói rơi xuống, tường nứt nẻ, khi trời mưa, nước thấm xuống ướt cả hàng hóa. Vì vậy chính quyền Quận 6 quyết định đại trùng tu ngôi chợ. Nhưng lấy đâu ngân sách để thực hiện. Chính quyền quận và các tiểu thương thỏa thuận đóng tiền ứng trước thuê sạp 10 năm. Giới tiểu thương lại đồng ý đóng góp để xây chợ tạm dời sạp hàng tới đó để giải phóng mặt bằng chợ tiện cho việc thi công sửa chữa.