Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Cùng giá 599 triệu, Omoda C5 Flagship và Geely Coolray mới có gì khác?

  • Thứ năm, 2/7/2026 08:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với mức giá sau ưu đãi gần như tương đồng, phiên bản cao nhất của cả Omoda C5 chạy xăng và Geely Coolray liệu có khác biệt gì về trang bị và sức mạnh?

Geely Coolray, Omoda C5 anh 1Geely Coolray, Omoda C5 anh 2
Omoda
C5 1.5 Turbo Flagship
SO SÁNH
Geely
Coolray Flagship

Omoda C5 1.5 Turbo Flagship

Geely Coolray Flagship
GIÁ BÁN

Giá cập nhật vào tháng 6/2026, đã gồm khuyến mại

599 triệu


599 triệu
Thời gian ra mắt
Tháng 11/2024
Tháng 6/2026
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
4.400


4.380
Rộng
1.830


1.810
Cao
1.588


1.615
Chiều dài cơ sở
2.630


2.600
Khoảng sáng gầm
169


180
Geely Coolray, Omoda C5 anh 3Geely Coolray, Omoda C5 anh 4
SỨC MẠNH ĐỘNG CƠ

Động cơ
Xăng
Xăng
Dung tích
1.5L Turbo
1.5L Turbo
Công suất
145 HP


174 HP
Mô-men xoắn
210 Nm


290 Nm
Hệ dẫn động
FWD
FWD
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h
9,9 giây


7,6 giây
Hộp số
CVT
7 DCT
Geely Coolray, Omoda C5 anh 5Geely Coolray, Omoda C5 anh 6
TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình trung tâm - inch
10,25


14,6
Loa
8


6
Sạc điện thoại không dây
Cửa sổ trời

Lọc bụi mịn PM 2.5

Camera 360 độ

Hệ thống hỗ trợ người lái ADAS
Camera 540 độ
Nguồn: Omoda & Jaecoo, Geely
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đan Thanh

Geely Coolray Omoda C5 SUV so sánh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý