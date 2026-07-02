Cùng giá 599 triệu, Omoda C5 Flagship và Geely Coolray mới có gì khác?

Với mức giá sau ưu đãi gần như tương đồng, phiên bản cao nhất của cả Omoda C5 chạy xăng và Geely Coolray liệu có khác biệt gì về trang bị và sức mạnh?
Omoda
C5 1.5 Turbo Flagship
SO SÁNH
Omoda C5 1.5 Turbo Flagship
GIÁ BÁN
Giá cập nhật vào tháng 6/2026, đã gồm khuyến mại
Thời gian ra mắt
Tháng 11/2024
Tháng 6/2026
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h
Màn hình trung tâm - inch
Hệ thống hỗ trợ người lái ADAS
Nguồn: Omoda & Jaecoo, Geely
ĐỒ HỌA: ZNEWS
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