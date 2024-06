‘Cùng em ở ngày thế giới kết thúc’ chưa trọn vẹn

Phim còn nhiều hạn chế về kịch bản, diễn xuất, nhưng đã kịp khép lại bằng cái kết giàu cảm xúc, đủ lắng đọng để người xem chiêm nghiệm thông điệp đẹp đẽ về nhân tính.

Genre: Kinh dị, Tâm lý

Director: Shintaro Sugawara

Cast: Ryoma Takeuchi, Fumiya Takahashi, Mayu Hotta, Rihito Itagaki...

Rating: 5.5/10

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

“Mười năm sau anh sẽ làm gì?”

Kurumi Ogasawara cất tiếng hỏi người yêu Hibiki Mamiya, mở ra thước phim đầu tiên của Love you as the world ends (tựa Việt: Cùng em ở ngày thế giới kết thúc). Đáp lại cô là khoảnh khắc ngập ngừng. Cả hai đều ngại ngùng chưa dám nói thẳng, nhưng không giấu nổi hạnh phúc khi mơ mộng về tương lai hạnh phúc bên nhau.

Nơi bãi biển rì rào sóng vỗ, nắng hoàng hôn phủ lên khung hình sắc vàng cam mơ mộng, bao bọc đôi tình nhân trẻ trong một khoảnh khắc gây nhung nhớ vô hạn.

Mấy ai biết đó là giây phút bình yên hiếm hoi trước khi đại dịch zombie ập xuống, nhấn chìm Nhật Bản trong những tháng ngày đen tối của tận thế.

Điểm kết của hành trình

Phần phim điện ảnh Cùng em ở ngày thế giới kết thúc đặt dấu chấm hết cho series cùng tên nổi tiếng được đông đảo khán giả Nhật Bản yêu thích thời gian qua. Nam chính Hibiki Mamiya (Ryoma Takeuchi) lạc mất tình yêu của đời mình vì cơn đại dịch zombie khủng khiếp. Ngày cả hai tái ngộ, Kurumi đã bị nhiễm bệnh. Hibiki buộc phải xuống tay giải thoát cho người mình yêu trước khi cô bị virus biến đổi.

Trước đó, Kurumi đã kịp hạ sinh đứa con của hai người, Mirai - cái tên mang ý nghĩa “tương lai”. Bản thân cô bé cũng được coi là tương lai của nhân loại đang chìm trong khủng hoảng. Vì xuất thân đặc biệt, Mirai bị một nhóm nhà khoa học bắt cóc, nghiên cứu để chế tạo loại vắc-xin giúp con người chống chọi với đại dịch.

Chuyện phim theo chân Hibiki Mamiya tìm lại cô con gái bé bỏng. Trên hành trình này, anh tái ngộ Yamato, chàng trai trẻ cũng đang nỗ lực tìm cô bạn gái thất lạc.

Takahashi Fumiya hóa thân Yamato.

Cả hai đều dạt đến Utopia, nơi từng được quy hoạch làm trạm tàu điện ngầm nay trở thành địa điểm trú ẩn của những dân thường còn sống sót. Họ chen chúc dưới lòng đất tối tăm ẩm thấp, bị coi là lũ “gián hôi” thấp kém.

Phía trên họ là 2 tòa tháp, một dành cho những chính trị gia, tài phiệt sinh sống. Tòa còn lại là nơi các bác sĩ, nhà khoa học tiến hành nghiên cứu vắc-xin. Chúng được coi là “pháo đài cuối cùng của nhân loại”, có cả đội bảo vệ canh gác an ninh nghiêm ngặt. Hibiki bất đắc dĩ phải lập nhóm cùng Yamato và một vài người khác để đột nhập tòa tháp, dù ai trong số họ cũng có cho mình một mục đích riêng.

Đóng vai trò là hồi kết của thương hiệu, Cùng em ở ngày thế giới kết thúc giải quyết nhiều rắc rối và vạch trần loạt âm mưu bí ẩn từng hé lộ trước đó. Không nằm ngoài “công thức” dòng phim zombie khi lột tả bức tranh thảm kịch của chế độ xã hội, các vấn đề giai cấp hay lòng tham, sự ích kỷ..., phim đưa tới thông điệp trực diện nhất khi cho thấy thứ đáng sợ hơn quái vật chính là mặt tối của con người.

Tác phẩm mang phong cách dựng đặc trưng của Nhật Bản, với tiết tấu bất ổn định cùng sự pha trộn của nhiều thể loại phim khác biệt. Đôi lúc, đứa con tinh thần của Shintaro Sugawara mang sắc màu phiêu lưu, hành động. Khi khác lại trở thành kinh dị, tâm lý hay thậm chí cả melodrama...

Thế nhưng dù là qua góc nhìn nào, người xem vẫn cảm nhận được tinh thần thương hiệu. Nó được cài cắm bằng thông điệp tình người dưới những thước phim đặt thế giới trong bối cảnh tận thế. Sau nhiều tuyến truyện đan xen, Love you as the world ends khép lại hành trình của Hibiki cùng nhiều ngổn ngang thù hận bằng phân cảnh tình cảm gia đình giàu cảm xúc.

Phim quy tụ dàn cast trẻ với ngoại hình sáng.

Kịch bản, diễn xuất bất ổn

Câu chuyện có sức hút cùng thông điệp nhân văn, thế nhưng Love you as the world ends chưa trọn vẹn vì kịch bản còn nhiều lỗ hổng.

Là một trong hai nam chính của phim, nhân vật Yamato (Takahashi Fumiya) tỏ ra thiếu sức thuyết phục. Nếu như Hibiki có cả một hành trình sinh tồn dài trước đó, có lý do và mục tiêu cụ thể để tiến về Utopia, thì động cơ của Yamato lại chưa đủ mạnh mẽ khiến khán giả đặt lòng tin.

Hibiki đau đớn khi phải tận tay kết liễu bạn đời, lại lạc mất cô con gái - người đang bị nhóm nhà khoa học bắt làm vật nghiên cứu, còn Yamato lại chỉ tìm kiếm người yêu một cách tình cờ, hoàn toàn không có lý do để liều mạng xông vào địa điểm được canh giữ cẩn mật.

Một phân cảnh chóng vánh thể hiện tình cảm của Yamato và cô bạn gái trước khi đại dịch ập tới chưa đủ để chứng minh mối quan hệ sâu sắc giữa cặp đôi. Hơn nữa, anh chàng càng không có cơ sở đặt niềm tin rằng cô còn sống và đang ở trên tòa tháp. Chính vì vậy, người xem chưa thấy được động cơ thuyết phục đằng sau hành động của nhân vật.

Chẳng riêng Yamato, một số nhân vật phụ và tình tiết cũng bị biên kịch “nêm nếm” quá tay. Việc hô biến họ từ những con người ích kỷ trở thành anh hùng vào phút chót khiến phim trở nên sến sẩm, ví như anh chàng Shin sẵn sàng chết thay cho người mình mới quen biết ngay sau khi nghe được câu chuyện đáng thương từ họ...

Lấy bối cảnh xã hội thu nhỏ, khi những người sống sót bị đẩy xuống lòng đất như lũ “gián hôi”, điều Love you as the world ends chưa thể làm rõ là việc xới tung mặt tối của con người. Sự ích kỷ, tuyệt vọng, lừa lọc hay lòng tham, thậm chí không ngần ngại dẫm đạp lên nhau mà sống mới chỉ được tái hiện một cách hời hợt.

Diễn xuất của dàn cast trẻ chưa đủ thuyết phục.

Tác phẩm quy tụ dàn cast trẻ với ngoại hình sáng. Tuy nhiên, diễn xuất của các diễn viên chưa để lại ấn tượng tích cực. Ryoma Takeuchi và Fumiya Takahashi ghi điểm trong những cảnh hành động, nhưng mờ nhạt ở những phân đoạn cần thể hiện xúc cảm nội tâm. Không riêng bộ đôi nam chính, các vai diễn khác trong phim cũng thường xuyên “lên gân”. Hầu hết cảm xúc giận dữ, tuyệt vọng, buồn bã hay hoảng sợ đều được truyền tải qua việc la hét, lớn tiếng. Hay như phản diện phải cố gắng thể hiện sự nguy hiểm bằng cách nhếch mép, trợn mắt hay gằn giọng một cách rất kịch, thiếu tự nhiên.

Phần lời thoại sến, dông dài của phim cũng tác động tiêu cực tới cảm xúc khán giả. Biên kịch nhồi thông tin vào thoại của nhân vật, khiến nhiều cuộc nói chuyện trở nên gồng gượng, có phần dư thừa.

Love you as the world ends thật may đã kịp khép lại bằng cái kết giàu cảm xúc, với cảnh phim đủ sự lắng đọng cần thiết để người xem chiêm nghiệm sau cả chuỗi tình tiết quay cuồng. Giọt nước mắt rơi trên gò má Hibiki nay đã hóa xác sống để lại nhiều trăn trở về tình cảm gia đình, bên cạnh một thông điệp đẹp đẽ về nhân tính.