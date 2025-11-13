Cua Cà Mau 'tìm đường' sang Trung Quốc

Thông qua ngày hội cua Cà Mau 2025, Cà Mau kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch cua sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại, dịch vụ với TP.HCM.

Ngày hội cua Cà Mau - Hương rừng, vị biển lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Cà Mau và TP.HCM. Ảnh: CTT.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã có thông tin về ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển tại tỉnh Cà Mau.

Thời gian ngày hội diễn ra từ 16/11 đến 22/11 tại các phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Bạc Liêu, Hiệp Thành thuộc tỉnh Cà Mau.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như không gian trưng bày, triển lãm thương mại, ẩm thực; cuộc thi tuyển chọn cua lớn nhất; ngày hội khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2025; hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua Cà Mau; hoạt động trò chơi dân gian liên quan đến cua...

Phó chủ tịch UBND Cà Mau cho biết lần tổ chức đầu tiên của ngày hội cua Cà Mau năm 2022 đã mang lại kết quả ấn tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa tốt; đặc biệt từ hoạt động chế biến kỷ lục 69 món từ cua.

"Sau sự kiện, thương hiệu cua Cà Mau được nhiều người biết đến hơn, sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán cao và người nuôi cua cũng có ý thức, trách nhiệm hơn", ông Sử đánh giá.

Từ những kết quả đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho hay lần tổ chức thứ 2 sẽ diễn ra với quy mô lớn hơn. Theo đó, không gian trưng bày và quảng bá không chỉ tập trung vào ngành cua mà còn mở rộng sang lĩnh vực thủy sản và các sản phẩm tổng hợp khác, với tổng hơn 500 gian hàng.

Đặc biệt, trong hoạt động trưng bày, triển lãm ẩm thực về cua Cà Mau, các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ chế biến và quảng diễn hàng đêm, giới thiệu các món ăn từ cua Cà Mau kết hợp với đặc sản của 34 tỉnh, thành trên cả nước. Hoạt động này sẽ được livestream để quảng bá rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Theo lãnh đạo tỉnh, ngày hội góp phần quảng bá văn hóa, vùng đất và con người Cà Mau; tiềm năng, thế mạnh ngành thủy hải sản của tỉnh, đặc biệt là mặt hàng cua đến du khách trong nước và quốc tế.

Dù ngày hội chưa chính thức diễn ra, chương trình đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà mua cua lớn của Trung Quốc quan tâm.

Ông Sử cho biết hiện Cà Mau sản xuất bình quân 25.000-28.000 tấn cua mỗi năm. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, qua 2 hình thức chính ngạch và tiểu ngạch, trong đó xuất khẩu chính ngạch vẫn còn hạn chế.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng thông qua Ngày hội cua Cà Mau 2025, sẽ có thêm nhiều đối tác Trung Quốc hợp tác thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch con cua.

Ngoài ngày hội cua, Cà Mau cũng phối hợp với TP.HCM tổ chức chương trình Xin chào Cà Mau, diễn ra từ 18/11 đến 22/11 tại TP.HCM, vừa để quảng bá cho Ngày hội cua Cà Mau vừa thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai địa phương.

Điểm nhấn chương trình là lễ hội ẩm thực cua được tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên. Ngoài ra còn có các hoạt động triển lãm, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Thông qua chuỗi sự kiện, lãnh đạo tỉnh Cà Mau ước tính nền kinh tế tỉnh có thể đạt tăng trưởng trên 8%; xây dựng mối liên kết bền vững với các nhà mua lớn; thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư cho các dự án động lực của tỉnh ở lĩnh vực cua nói riêng, thủy sản nói chung; logistics và dịch vụ.