Cú sốc với Rudiger

Trung vệ Antonio Rudiger của Real Madrid dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Rudiger nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Real Madrid vừa xác nhận Rudiger gặp chấn thương cơ đùi trước ở chân trái. Theo đánh giá ban đầu, đây là một vết rách nghiêm trọng, buộc trung vệ người Đức phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 12 tuần.

Sự cố xảy ra trong buổi tập cuối cùng trước khi Real chuẩn bị hành quân đến sân của Real Sociedad tại vòng 4 La Liga. Ở những phút cuối buổi tập, Rudiger cảm thấy đau dữ dội và phải rời sân ngay lập tức. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh sẽ vắng mặt ít nhất cho đến tháng 12.

Với chấn thương này, Rudiger chắc chắn bỏ lỡ loạt trận quan trọng phía trước của Real Madrid, bao gồm trận mở màn Champions League gặp Marseille, derby thành Madrid, chuyến làm khách tại Anfield trước Liverpool và trận "El Clasico" với Barcelona.

Ngoài ra, Rudiger dự kiến cũng không thể góp mặt trong hai đợt tập trung của đội tuyển Đức sắp tới.

Trong thời gian tới, Rudiger sẽ tiếp tục được theo dõi. Sau khi tình trạng sưng nặng giảm bớt, anh sẽ trải qua thêm các xét nghiệm chi tiết để xác định chính xác mức độ tổn thương và thời gian hồi phục.

HLV Alonso có thể sử dụng cặp trung vệ Eder Militao và Dean Huijsen trong giai đoạn tới.

