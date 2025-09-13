Cầu thủ MU quay lưng với Onana

Sự rời đi của Andre Onana được cho là giúp MU giảm gánh nặng ở mùa giải 2025/26.

Onana ra mắt Trabzonspor.

Theo M.E.N, nhiều ngôi sao trong phòng thay đồ Old Trafford thở phào khi Onana rời đi, bởi việc sở hữu tới 4 thủ môn trong đội hình một có thể gây ra vấn đề lớn cho CLB.

Onana từng là lựa chọn số một của MU trong 2 mùa giải gần đây, nhưng chuỗi sai lầm liên tiếp khiến niềm tin từ ban huấn luyện và đồng đội sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, màn trình diễn thất vọng ở trận gặp Grimsby tại vòng 2 League Cup gần đây được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Onana bị gạch tên khỏi sân Old Trafford.

Thủ môn người Cameroon quyết định gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26. Thương vụ không kèm phí mượn hay điều khoản mua đứt, nhưng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi trả toàn bộ mức lương của Onana.

Ở những vị trí còn lại trong khung thành MU, Altay Bayindir - người bắt chính đầu mùa - cũng mất đi sự tín nhiệm đáng kể bởi những sai lầm. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Ruben Amorim trao cơ hội bắt chính ở derby Manchester hôm 14/9.

Trong khi đó, thủ môn 39 tuổi Tom Heaton không được xem là lựa chọn phù hợp cho các trận đấu tại Premier League.

Trong mùa hè vừa qua, MU ráo riết tìm kiếm người gác đền mới khi liên hệ với Emiliano Martinez và Gianluigi Donnarumma, trước khi chốt hợp đồng với thủ môn trẻ Senne Lammens. Tân binh này được kỳ vọng có thể mau chóng thích nghi tại sân Old Trafford.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.