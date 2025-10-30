Cú sốc với Pedri

Tiền vệ Pedri được cho là dính chấn thương nặng hơn dự kiến và có thể nghỉ thi đấu đến cuối năm 2025.

Pedri dính chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo uy tín Javi Miguel – người theo sát CLB Barcelona, chấn thương của Pedri có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 7 tuần, qua đó bỏ lỡ ít nhất 8 trận đấu, bao gồm những cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea và Atletico Madrid.

Nguồn tin trên cho biết Pedri đang gặp vấn đề về gân kheo, chủ yếu do tổn thương từ việc cơ bắp bị quá tải. Cầu thủ 22 tuổi đã thi đấu liên tục trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, khiến cơ thể không kịp phục hồi.

Tính từ đầu mùa giải trước đến nay, Pedri đã ra sân 53 trận liên tiếp cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, bao gồm cả các trận giao hữu. Lần gần nhất anh vắng mặt là vào ngày 26/1, tức hơn 9 tháng trước.

Sự bền bỉ của Pedri được xem là biểu tượng cho tinh thần cống hiến tại Barcelona, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc anh kiệt sức và dính chấn thương. Giới chuyên môn cho rằng Barcelona đã quá phụ thuộc vào tiền vệ này trong việc điều phối lối chơi, khiến anh không có đủ thời gian hồi phục giữa các trận đấu.

Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí bình luận rằng tấm thẻ đỏ gần đây của Pedri trong trận Siêu kinh điển hôm 27/10 lại là “điều may” cho tiền vệ này, bởi nó giúp anh có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.

