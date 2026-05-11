Cú sốc với Mitoma

Đội tuyển Nhật Bản đang đối mặt nguy cơ lớn mất tiền vệ Kaoru Mitoma tại World Cup 2026.

Mitoma gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao của Brighton được cho là dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 trước Wolves ở vòng 36 Premier League hôm 10/5. Tokyo Sports cho biết mức độ chấn thương của Mitoma hiện là chủ đề được đặc biệt quan tâm tại Nhật Bản. Một chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nhận định nếu tổn thương chỉ nằm ở cơ bắp, cầu thủ này có thể hồi phục trong khoảng ba tuần.

Tuy nhiên, nếu chấn thương liên quan đến gân kheo, Mitoma nhiều khả năng phải nghỉ từ hai đến ba tháng và nguy cơ lỡ World Cup là rất lớn.

HLV Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản cũng thừa nhận tình hình không đơn giản. “Tôi nhận được báo cáo rằng đây không phải chấn thương nhẹ”, chiến lược gia tuyển Nhật Bản cho biết. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng triệu tập Mitoma nếu cầu thủ này kịp hồi phục để thi đấu với cường độ cao.

Đây được xem là cú sốc lớn với “Samurai Xanh”, bởi Mitoma vẫn là nhân tố tấn công quan trọng của đội tuyển trong những năm qua. Mùa trước, anh ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo cho Brighton, đồng thời sở hữu 9 bàn thắng sau 31 trận cho tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản dự kiến công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 15/5. Trong trường hợp xấu nhất, Mitoma không chỉ bỏ lỡ trận mở màn gặp Hà Lan mà còn có nguy cơ vắng mặt ở toàn bộ giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

