Cú sốc với Apple

Apple bị hạ cấp đánh giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020, dấu hiệu thể hiện sự thận trọng của giới đầu tư với nhà sản xuất iPhone.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple vừa diễn ra rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Đúng như tin đồn, Apple ra mắt dòng iPhone 17 cùng phiên bản siêu mỏng mang tên iPhone Air. Thiết bị có giá 1.000 USD , sử dụng pin mật độ cao và chip xử lý thế hệ mới.

Tuy nhiên, sau lễ ra mắt, Apple bất ngờ nhận cú sốc khi bị hạ cấp đánh giá, dấu hiệu thể hiện sự thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh công ty đã có hiệu suất kém hơn đáng kể so với các công ty công nghệ vốn hóa lớn cùng ngành trong năm 2025.

Cụ thể, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trong đợt hạ cấp này, tỷ lệ đồng thuận khuyến nghị của Apple — một chỉ số đại diện cho tỷ lệ xếp hạng mua, giữ và bán — chỉ còn đạt mức 3,9/5, thấp nhất kể từ đầu năm 2020.

Chỉ 55% các nhà phân tích được Bloomberg theo dõi khuyến nghị mua cổ phiếu, tỷ lệ rất thấp trong số các công ty vốn hóa lớn. Để so sánh, Nvidia, Microsoft, và Amazon đều có tỷ lệ khuyến nghị mua trên 90%.

Công ty phân tích D.A. Davidson cũng đã hạ cấp xếp hạng cổ phiếu Apple xuống "trung lập" từ "mua" với nguyên nhân được cho là không xoa dịu được những lo ngại về vị thế của công ty với trí tuệ nhân tạo.

“Ban đầu chúng tôi hào hứng về triển vọng vai trò của Apple trong hệ sinh thái AI và chu kỳ nâng cấp lớn tiềm năng. Tuy nhiên, rõ ràng là cả hai điều đó đều khó có thể thành hiện thực trong thời gian tới”, nhà phân tích Gil Luria viết.

Cũng theo Luria, các sản phẩm mới, bao gồm cả chiếc iPhone Air siêu mỏng không tạo được sự ấn tượng với giới đầu tư và cho rằng mức tăng trưởng "sẽ vẫn bị hạn chế trong tình trạng hiện tại”.

Phillip Securities thậm chí còn bi quan hơn khi đưa ra nhận định cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone sẽ giảm trong thời gian tới.

Theo nhà phân tích Helena Wang, Apple vẫn duy trì một triển vọng thận trọng, một phần do hãng "không có đổi mới AI đáng kể nào để giúp giải quyết sự yếu kém kéo dài trong các sản phẩm và thị trường Trung Quốc".