Đường lạ, phạt nguội, biển báo khó nhớ - loạt nỗi lo sau tay lái

Với nhiều tài xế, áp lực cầm lái không chỉ ở việc giữ an toàn trên suốt đường đi, mà còn là bài toán làm sao để tránh vi phạm giao thông và có một hành trình luôn thoải mái.

Từ đường cao tốc đến những tuyến tỉnh lộ, chỉ một giây lơ đễnh có thể khiến tài xế bỏ lỡ biển báo, đi sai làn hay quá tốc độ. Cùng với mức xử phạt ngày càng cao, nỗi lo vi phạm giao thông khiến không ít người lái xe căng thẳng trước mỗi chuyến đi.

“Phượt” bằng ôtô và nỗi lo vi phạm luật giao thông

Kỳ nghỉ 2/9, chị Quỳnh My (27 tuổi) từ TP.HCM lên kế hoạch du lịch với gia đình bằng ôtô trên tuyến đường Vũng Tàu - Phan Thiết. Tuy nhiên, càng gần ngày khởi hành, chị My càng lo lắng về nguy cơ vô tình vi phạm luật giao thông trên một lộ trình hoàn toàn mới.

"Trước đây, dù đã rất cẩn thận trong quá trình lưu thông, tôi vẫn vô tình vi phạm một biển cấm do lạ đường. Nhiều khi sợ tiền phạt giao thông với các lỗi ôtô còn nhiều hơn tiền chuyến đi du lịch. Tiện thì cũng tiện nhưng tôi cũng hơi lo”, chị My chia sẻ.

Nỗi lo của chị My cũng là vấn đề nhiều tài xế gặp phải khi tới những địa phương mới, không thông thạo đường sá. Trong bối cảnh mức tiền phạt giao thông ngày càng cao, chị My có lý do để cẩn thận hơn với việc di chuyển, đặc biệt vào thời điểm mùa lễ. Không ít người lái xe - đặc biệt các lái xe mới, phải dành nhiều thời gian tìm hiểu đường sá ở địa phương trước khi lên đường, song cũng không thể nhớ được hết quy định hay chỉ một phút ngó lơ trên đường cao tốc cũng đi quá nút thoát. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một ứng dụng công nghệ hỗ trợ việc lái xe an toàn hơn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chị My trước kỳ nghỉ.

Gần đây, chị My được bạn bè giới thiệu ứng dụng Kiki Auto với phiên bản nâng cấp bao gồm tính năng cảnh báo tốc độ và tra cứu phạt nguội.

"Với tính năng cảnh báo tốc độ và biển báo của Kiki Auto phiên bản premium, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi có thể cài đặt để Kiki Auto tự động tra cứu và gửi thông báo ngay khi có lỗi vi phạm, hoặc kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Giờ đây, tôi không còn lo lắng về việc bị phạt nguội nữa".

Chuyến “phượt” ôtô kỳ nghỉ lễ của gia đình chị đã diễn ra suôn sẻ. Thay vì căng thẳng vừa lái xe vừa mò mẫm biển báo, chị có thể thong thả tận hưởng khung cảnh ven biển cùng gia đình. Sự yên tâm khi biết mình được cảnh báo kịp thời và theo dõi vi phạm một cách chủ động khiến hành trình trở nên nhẹ nhõm và an toàn hơn.

Radio truyền thống và thói quen mới của người tài xế công nghệ

Anh Văn Trường (35 tuổi), một tài xế xe công nghệ nhiều năm kinh nghiệm, từ lâu đã hình thành thói quen bật radio vào mỗi buổi sáng trước khi khởi hành. Anh Trường chia sẻ tiếng radio không chỉ đơn thuần là tin tức, mà còn là “bạn đồng hành” giúp bớt đi sự đơn điệu trên những ngày dài chạy hàng trăm cây số.

Nhưng niềm vui ấy lại không ít lần xen lẫn phiền toái: Chỉ cần một cuộc gọi bất chợt từ khách hàng hay phút chốc rời khỏi xe, anh sẽ bỏ lỡ bản tin đang phát. “Có lúc tôi chờ cả buổi để nghe phần tin thể thao, nhưng vừa nhấc máy điện thoại là đã qua mất đoạn quan trọng”, anh chia sẻ. Với đặc thù công việc tài xế đường dài, sự gián đoạn diễn ra thường xuyên biến việc cập nhật tin tức trở thành những trải nghiệm hụt hẫng.

“Mấy hôm rồi tôi mới đăng ký bản cao cấp của Kiki Auto, giờ thì tôi chỉ cần nói: ‘Nghe bản tin hôm nay’, hoặc ‘Thời tiết như thế nào’, là phần mềm tôi sẽ tổng hợp và phát lại đầy đủ tin tức theo dạng tôi muốn. Âm thanh rõ ràng, dễ chịu, mà tôi chẳng cần bấm nút hay tìm kênh gì cả”, anh Trường tâm sự.

Điều khiến anh ấn tượng không chỉ nằm ở giọng đọc mạch lạc, mà còn ở tính chủ động. Bản tin giờ đây có thể được phát lại bất cứ lúc nào anh cần, không phụ thuộc vào thời điểm phát sóng như radio truyền thống. Nhờ vậy, anh không còn lo bỏ lỡ thông tin chỉ vì bận tay tập trung xử lý tình huống trên đường.

Với anh Trường, tính năng này không chỉ là “tiện ích hay ho”, mà là một sự thay đổi nhỏ nhưng chạm đúng nhu cầu thực tế. Anh gọi đó là cách để bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng, không áp lực, cũng không xao nhãng.

Kỳ vọng về một “người bạn đồng hành” bản địa

Những năm gần đây, sự xuất hiện của trợ lý giọng nói trên ôtô không còn là điều xa lạ với tài xế Việt. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm phổ biến vẫn được phát triển cho thị trường quốc tế, ít chú trọng đến ngôn ngữ và thói quen di chuyển trong nước. Vì vậy, trải nghiệm nhiều khi chưa thật sự thuận tiện với người dùng Việt.

Những câu chuyện thực tế như của chị My hay anh Trường phản ánh rõ nhu cầu của người dùng hiện nay: Trợ lý giọng nói không chỉ là “công cụ hỗ trợ”, mà phải trở thành người bạn đồng hành gần gũi. Người dùng mong muốn sản phẩm có thể hiểu được tiếng Việt, thích nghi với lối sống địa phương và giải quyết những bất tiện nhỏ nhưng thường xuyên lặp lại trên hành trình.

Kiki Auto được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt, ra đời với mục tiêu trở thành giải pháp đồng hành cùng người dùng trong từng hành trình. Ra mắt cuối năm 2020, đến tháng 12/2024, Kiki Auto đã là trợ lý ôtô “Made in Vietnam” đầu tiên đạt một triệu lượt cài đặt, trung bình cứ 5 xe thì có 1 xe sử dụng. Thành công này đến từ sự kiên trì nghiên cứu thói quen và ngôn ngữ hàng ngày của người Việt, giúp sản phẩm thực sự gần gũi và dễ dùng.

Phiên bản Kiki Auto Premium vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng tài xế, nhờ bộ tính năng gắn sát nhu cầu: Cảnh báo giao thông, tra cứu phạt nguội tự động, bản tin AI và sổ địa chỉ cá nhân. Sự nâng cấp này không chỉ giải quyết những nỗi lo quen thuộc của người lái xe, mà còn đánh dấu bước tiến của công nghệ Việt trong hành trình đồng hành cùng người dùng.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Kiki Auto cũng phản ánh một xu hướng lớn đang hình thành: Niềm tin của người dùng đang chuyển dần từ việc “chuộng ngoại” sang ủng hộ các giải pháp nội địa, đáp ứng nhu cầu thực tế và mang lại trải nghiệm thân thiện. Nhờ những sản phẩm như Kiki Auto, người dùng đã có thêm niềm tin vào các sản phẩm công nghệ Việt.