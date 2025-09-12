Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

  • Thứ sáu, 12/9/2025 19:17 (GMT+7)
Lượng quan tâm lớn đến dòng máy khiến nhiều model trong dải iPhone 17 cháy hàng nhanh chóng. Website một số nhà bán quá tải lúc bắt đầu đặt hàng.

iPhone 17 Pro Max màu cam trên website Apple Việt Nam.

19h ngày 12/9, Apple và các đại lý chính hãng tại Việt Nam mở đặt trước iPhone 17 series, cùng thời điểm với các thị trường nhóm 1 trên khắp thế giới. Đúng như dự đoán, các mẫu iPhone 17 Pro Max, đặc biệt màu cam mới, nhanh chóng cháy hàng, hết tồn kho giao sớm.

Trong khi đó, hầu hết model còn lại, gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air đều sẵn để mua và giao vào sáng 19/9.

Chỉ 5 phút sau khi mở chương trình, dòng máy đắt tiền của Apple được thông báo không còn sẵn để giao sớm vào đợt đầu 19/9. Sau mỗi phút, thời gian có iPhone càng nới rộng. Tuy vậy, lượng hàng Apple Store Online cung ứng thường có số lượng hạn chế. Trong các đợt mở bán iPhone 15, 16 trước đó, những mẫu máy được quan tâm nhất cũng nhanh chóng cháy hàng.

Mo ban iPhone 17 anh 1

Đến 19h05 phút, iPhone 17 Pro Max màu cam mới đã không còn sẵn để giao vào ngày 19/9.

Cùng thời điểm, sản phẩm cũng mở chương trình trên các đại lý chính hãng Việt Nam. Trước đó, Thế Giới Di Động cho biết họ có gần 100.000 khách để lại thông tin, chờ đặt hàng. Sau 19h ngày 12/9, một lượng lớn trong số này chuyển sang đặt cọc tiền mặt.

FPT Shop không công bố lượng khách đăng ký. So với đối thủ, đại lý này triển khai thêm gói cước nhà mạng khi khách mua chung với iPhone. Nhờ vậy, người dùng nhận được chiết khấu trên giá sản phẩm.

Một số đại lý khác cũng tiết lộ lượng đăng ký thông tin, đặt cọc. ShopDunk cho biết có tới hơn 51.000 lượt người dùng đăng ký thông báo khi mở đặt cọc. Viettel Store, CellphoneS, Minh Tuấn Mobile cũng triển khai đặt trước trên website. Trước thời điểm mở bán, website nhiều hệ thống như Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt cũng gặp tình trạng khó truy cập, chập chờn.

Vấn đề tương tự cũng xuất hiện những năm trước khi mở bán iPhone lúc nửa đêm. Lượng khách hàng lớn quan tâm đến sản phẩm Apple tạo áp lực cho hệ thống không chuẩn bị trước. Ngoài ra, nguồn hàng hạn chế ở những lần mở bán trước khiến người dùng quan tâm đến việc đặt sớm để nhận máy vào ngày phát hành 19/9.

Mo ban iPhone 17 anh 2Mo ban iPhone 17 anh 3Mo ban iPhone 17 anh 4

Website nhiều đại lý quá tải trong tối 12/9 khi mở đặt trước iPhone.

Ngoài người dùng có nhu cầu thực tế, lượng lớn "dân buôn" cũng tranh nhau đặt hàng để bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, lượng hàng cung ứng cho Việt Nam trong đợt đầu không nhiều. Các đơn vị phân phối nội địa phải “tranh giành” nguồn hàng với các quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan.

Ngoài các nhà bán lẻ truyền thống, sàn TMĐT như Shopee, Lazada cũng mở đặt trước iPhone 17 ở gian hàng tự vận hành trên nền tảng. Những đơn vị này cũng được xếp hạng tương đương một đại lý AAR tại Việt Nam. Apple cũng là thương hiệu đem lại doanh thu hàng đầu cho các chợ mạng trong những năm gần đây.

Lượng máy cung ứng những đợt sau phụ thuộc vào sức bán ở giai đoạn đầu. Apple tính toán cung ứng dựa trên chỉ số velocity, tức lượng kích hoạt trên tổng cung ứng. Vấn đề với đơn vị phân phối trong nước là người dùng chỉ quan tâm các mẫu mới, dòng Pro Max.

Các sản phẩm còn lại trong dải thiết bị thường “ế hàng”, giảm velocity. Do vậy, để nhận được đúng sản phẩm mong muốn, người dùng Việt Nam có thể phải chờ nhiều tháng trong các giai đoạn khan hiếm.

