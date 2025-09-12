Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty của Jack Ma ra mắt robot hình người đầu tiên

  • Thứ sáu, 12/9/2025 06:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ant Group lần đầu giới thiệu robot hình người R1, bước đi cho thấy tham vọng của Jack Ma trong cuộc đua AI và robot toàn cầu.

Ant Group ra mắt robot hình người đầu tiên. Ảnh: Ant Group.

Ant Group, công ty công nghệ tài chính do Jack Ma hậu thuẫn, vừa chính thức bước chân vào lĩnh vực robot hình người khi ra mắt sản phẩm đầu tiên tại hội thảo ở Thượng Hải hôm 11/9.

Robbyant, đơn vị trực thuộc Ant giới thiệu robot hình người R1. Mẫu robot này được thiết kế để đảm nhiệm nhiều vai trò, từ hướng dẫn viên du lịch, phân loại thuốc, tư vấn y tế cơ bản đến hỗ trợ các công việc nấu nướng trong gia đình.

Việc Ant Group tham gia thị trường robot hình người cho thấy tham vọng cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, nơi Tesla và nhiều công ty khởi nghiệp đang chạy đua trong lĩnh vực này. Trung Quốc vốn đã có tỷ lệ robot công nghiệp trên đầu người cao hơn cả Mỹ và Nhật Bản, nay tiếp tục đặt mục tiêu đưa robot hình người vào những công việc phức tạp hơn.

Không giống nhiều đối thủ tập trung sản xuất phần cứng, Ant chọn hướng đi khác khi phát triển “bộ não” cho robot. Theo ông Zhu Xing, Giám đốc điều hành Robbyant, công ty coi robot hình người là cầu nối chiến lược để phổ biến chatbot và trợ lý AI trong đời sống hàng ngày.

“Nếu được sử dụng trong gia đình, robot sẽ không chỉ làm việc nhà mà còn đóng vai trò như bộ não siêu thông minh, khai thác sức mạnh AI dựa trên đám mây để giải quyết nhiều nhu cầu hơn nữa”, ông Zhu nói.

Ant Group vốn nổi tiếng với Alipay, nền tảng thanh toán điện tử lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty đã chuyển hướng đầu tư mạnh vào AI trong vài năm gần đây. Ông lớn công nghệ của Trung Quốc đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn BaiLing và thử nghiệm cách huấn luyện bằng chip bán dẫn giá rẻ trong nước, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung quốc tế.

Giới chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định thành công của Ant không nằm ở khâu sản xuất. Ông Andy Mok, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa nhận định sản xuất phần cứng có thể thuê ngoài, nhưng phát triển mô hình AI vững chắc và có khả năng mở rộng mới là chìa khóa.

Minh Hoàng

