Cú sốc mới của Endrick

"Chấn thương là cú sốc không nhỏ với cả cầu thủ 19 tuổi và ban huấn luyện, nhất là trong bối cảnh tiền đạo của Real Madrid đang rất khát khao chứng tỏ mình trong mùa giải mới", ESPN viết.

Endrick dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Sevilla hồi tháng 5, bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2024/25 cũng như kỳ FIFA Club World Cup 2025. Tền đạo người Brazil vẫn góp mặt cùng toàn đội ở giải đoạn tiền mùa giải, nhưng tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo.

Nguồn tin thân cận cho biết quá trình hồi phục của Endrick gặp biến chứng, buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Điều đó đồng nghĩa tài năng sinh năm 2006 sẽ bỏ lỡ ít nhất 4 vòng đầu tiên tại La Liga. Ngoài ra, anh cũng sẽ vắng mặt trong loạt trận quốc tế cùng tuyển Brazil, gặp Chile và Bolivia.

Bất chấp nhiều CLB đánh tiếng muốn mượn Endrick, Real Madrid giữ quan điểm rõ ràng rằng cầu thủ sẽ ở lại sân Bernabeu. HLV Xabi Alonso nhấn mạnh Endrick vẫn nằm trong kế hoạch mùa này và sự phát triển của cầu thủ trẻ này đang đi đúng lộ trình.

Mùa trước, Endrick chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, chơi 354 phút tại La Liga và ghi 1 bàn. Anh có thêm 1 pha lập công tại Champions League và 5 bàn ở Cúp Nhà Vua. Dù cơ hội đá chính bị thu hẹp vì sự hiện diện của Mbappe, Vinicius hay Gonzalo Garcia, Real vẫn kỳ vọng lớn vào tương lai của viên ngọc Brazil.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.