Endrick cưới

Cặp đôi đã thông báo kết hôn hồi tháng 9/2024 trước sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Sau gần một năm, Endrick và Gabriely mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Truyền thông Tây Ban Nha đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày cưới của Endrick. Tài năng trẻ của Real Madrid mặc một bộ vest trắng sang trọng, kết hợp với đôi giày trắng, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch.

Trong khi đó, Gabriely diện một chiếc váy cưới trắng bồng bềnh với những lớp xếp ly tinh xảo, cùng với một chiếc khăn voan dài. Cô cầm trên tay bó hoa nhỏ, làm tăng thêm vẻ thanh thoát cho bộ trang phục.

Cặp đôi đứng bên nhau trong khung cảnh trang trí tinh tế với nhiều hoa trắng và xanh, tạo nên một không gian lãng mạn.

Khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm ngoái, Endrick thừa nhận rằng anh muốn sớm ổn định gia đình. "Tôi muốn thấy con mình trưởng thành và gắn kết với đứa bé", chân sút này cho biết.

Endrick và Gabriely quen nhau vào năm 2023. Cả hai đã giữ kín mối quan hệ cho đến khi thông báo đính hôn và tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Gabriely lớn hơn Endrick 5 tuổi. Cô là người mẫu tự do và từng hợp tác với nhiều nhãn hàng danh tiếng. Trên Instagram, vợ mới cưới của Endrick thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

