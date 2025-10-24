Cú sốc khiến thị trường game bốc hơi gần 2 tỷ USD

Thị trường skin trong game Counter-Strike 2 đã “bốc hơi” gần 2 tỷ USD sau bản cập nhật mới nhất vào sáng 23/10.

Các nhà giao dịch trong CS 2 đã mất đến hàng trăm nghìn USD chỉ sau 1 đêm. Ảnh: TheGamer.

Thị trường vật phẩm Counter-Strike đã ghi nhận sự sụp đổ mạnh mẽ chỉ sau một đêm, giảm từ mức vốn hóa kỷ lục 6 tỷ USD xuống còn 4,1 tỷ USD .

Cú lao dốc này diễn ra sau khi Valve tung ra bản cập nhật vào ngày 23/10, chính thức giới thiệu khả năng Trade Up (đổi đồ) lấy dao và găng tay - 2 loại vật phẩm được xem là đắt giá nhất trong game.

Trước đây, game thủ chỉ có hai cách để sở hữu dao hoặc găng tay. Người dùng mua trực tiếp trên các sàn giao dịch hoặc mở từ các hòm đồ (Weapon case). Tỷ lệ nhận được dao hoặc găng tay từ hòm đồ rất thấp, chỉ 1/385.

Để mở mỗi hòm đồ, người chơi phải mua chìa khóa với giá khoảng 1,99 USD . Do quy trình sở hữu khó khăn và tốn kém, giá trị của dao và găng tay luôn ở mức rất cao, khiến các vật phẩm quý hiếm này chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn hóa thị trường vật phẩm.

Dao và găng tay là 2 loại vật phẩm có giá trị cao nhất trong CS 2, lên tới hàng trăm nghìn USD. Ảnh: YouTube.

Trade Up trong CS 2 là một cơ chế cho phép game thủ "nâng cấp" vật phẩm, đổi một số skin cấp thấp hơn để lấy một skin duy nhất có cấp độ cao hơn và hiếm hơn. Cụ thể, người chơi sẽ gom 10 skin vũ khí cùng cấp độ (ví dụ: màu xanh lá) để Trade Up, đổi lấy 1 skin có cấp độ cao hơn (skin màu xanh dương).

Với bản cập nhật mới nhất, Valve đã cho phép người chơi sử dụng 5 skin vũ khí cực hiếm (Covert/màu đỏ) để đổi lấy một vật phẩm chất lượng cao nhất (skin màu vàng) như dao hoặc găng tay. Đây là lý do khiến giá của 2 loại vật phẩm này giảm mạnh, vì giờ đây, có một cách dễ dàng và trực tiếp hơn để sở hữu chúng mà không cần mở hòm may rủi.

Theo thông tin từ CSGOSkins, chỉ trong vòng 24 giờ, sự thay đổi này đã khiến giá trị của một số vật phẩm dao giảm tới 43%, trong khi các skin Covert lại tăng đến 67%.

Sự kiện này là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với cộng đồng nhà giao dịch (trader) trong game, khi nhiều người đã phải chứng kiến giá trị kho đồ ảo của mình bốc hơi hàng nghìn USD chỉ sau một đêm.

Người chơi giờ có thể đổi các skin thông thường lấy dao và găng tay, khiến giá trị 2 loại vật phẩm này giảm mạnh. Ảnh: YouTube.

Theo phân tích của FloatDB, hiện có 20 triệu skin Covert đang lưu hành (chưa tính dao và găng tay). Con số này sẽ tăng lên 29 triệu nếu mọi skin cấp thấp hơn đều được Trade Up. Trong một kịch bản khó xảy ra là tất cả các skin Covert này đều được đổi lấy dao và găng tay, nguồn cung của 2 loại vật phẩm này sẽ tăng gấp đôi từ 5,5 lên 11 triệu.

Với những dữ liệu này, nhiều trader kỳ vọng vốn hóa thị trường sẽ ổn định trở lại và thu hồi một phần giá trị đã mất sau cơn hoảng loạn ban đầu. Trên thực tế, tại thời điểm viết bài, vốn hóa thị trường đã tăng nhẹ lên 4,3 tỷ USD .

Trong gần một thập kỷ, cộng đồng game thủ đã liên tục kiến nghị Valve đại tu thị trường skin Counter-Strike, lập luận rằng giá đã trở nên quá đắt đỏ và nằm ngoài khả năng chi trả của người chơi phổ thông.

Minh chứng rõ nhất là các dòng skin như “Souvenir AWP Dragon Lore” từng được giao dịch với giá hơn 500.000 USD , hay trường hợp skin “AK-47 Blue Gem Factory New” đã được bán với mức giá kỷ lục hơn 1 triệu USD .

Gần đây nhất, một game thủ Việt Nam đã mở hòm vũ khí và nhận được skin cực hiếm "Talon Knife Case Hardened Blue Gem". Theo ước tính ban đầu, giá trị của vật phẩm này có thể lên đến hơn 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng ).