Cú sốc cho Lyly

Việc Lyly bị loại là cú sốc mà Em xinh "say hi" đem đến cho khán giả. Song, đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ dừng bước sớm ở một cuộc thi âm nhạc.

Sau khởi đầu có phần nhẹ nhàng, chủ yếu là dành thời gian để giới thiệu cá tính và năng lực của các nghệ sĩ tham gia, Em xinh “say hi” đã bước vào giai đoạn căng thẳng với những màn loại thí sinh khắc nghiệt. Kết thúc live stage 2, 6 em xinh đã phải dừng cuộc chơi, kéo theo đó là không ít tranh luận xung quanh việc ai xứng đáng đi tiếp. Trong đó, Lyly là cái tên được nhắc đến nhiều.

Lyly là nghệ sĩ có kinh nghiệm hoạt động dày dặn bậc nhất Em xinh “say hi”. Là một singer-songwriter, cô biết sáng tác, chơi nhạc cụ, có màu sắc âm nhạc riêng, thậm chí sở hữu cả những sản phẩm trăm triệu view. Phần thể hiện của Lyly sau những tập đầu tiên cũng được đánh giá không quá tệ. Vì lẽ đó, không ít người thắc mắc về lý do cô bị loại, nhất là khi đây chỉ là vòng đầu tiên có thí sinh phải ra về.

Tuy nhiên, với riêng nữ nghệ sĩ, trải nghiệm dừng chân sớm tại một cuộc thi âm nhạc có lẽ đã không còn quá xa lạ.

Hành trình ngắn ngủi của Lyly tại Em xinh

Nếu theo dõi hậu trường cũng như quá trình làm nhạc của Em xinh “say hi”, có thể thấy rõ Lyly mang theo không ít quyết tâm khi đến với chương trình. Trong quá trình xây dựng các tiết mục, cô luôn là một trong những nghệ sĩ năng nổ nhất, chủ động đóng góp vào phần âm nhạc, thậm chí nhiều lần bày tỏ mong muốn bứt phá khỏi kiểu nhạc pop ballad vốn đã gắn liền với tên tuổi mình. Và thực tế, nữ nghệ sĩ đã để lại không ít dấu ấn ở cả hai live stage vừa qua.

Ở live stage 1, trong vai trò đội trưởng, Lyly từng chủ động định hình Từng thành một bản dream-pop mang sắc thái mơ màng, khác hoàn toàn với màu ballad ban đầu trong bản demo. Tuy nhiên, đa số thành viên trong nhóm đều cho rằng đây là một lựa chọn mạo hiểm, ít phù hợp với thị hiếu khán giả Việt.

Dù không thể bảo vệ được quan điểm, nữ nghệ sĩ vẫn để lại dấu ấn qua những đoạn viết thêm; cách build-up Từng cũng gợi nhớ đến những sáng tác ballad trước đó của cô như 24h hay Từng là của nhau. Những đóng góp ấy góp phần biến Từng trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của live stage 2.

Dẫu vậy, với riêng Lyly, kết quả bình chọn từ khán giả lại có phần không tương xứng với những đóng góp, khi cô chỉ đứng 24/30 trong bảng xếp hạng các em xinh.

Việc Lyly dừng chân sớm ở Em xinh "say hi" gây tranh luận.

Ở live stage 2, We belong together - bài thi của đội Miu Lê, có sự góp mặt của Lyly - là một trong hai phần trình diễn có điểm số thấp nhất ở lượt đấu đầu tiên. Thực chất, đây không phải là một ca khúc tệ, với phần điệp khúc bắt tai và bản phối pop-rock trẻ trung, vui tươi, đúng với tinh thần mà cả đội muốn truyền tải.

Tuy nhiên, tổng thể tiết mục vẫn còn mang màu sắc quen thuộc, thiếu sự bứt phá, khiến đội Lyly có phần thiệt thòi khi đặt cạnh những đối thủ có cách tiếp cận táo bạo hơn. Ngoài ra, phần lời bài hát còn bị chê vô nghĩa; sự nhí nhố đặt không đúng chỗ của Miu Lê cũng khiến bài thi đánh mất thiện cảm với khán giả bình chọn.

Thực tế, Lyly vẫn có những điểm sáng nhất định, khi chất giọng ngọt ngào của cô khá hợp với không khí tươi vui của bài hát. Song, nếu xét về một màn trình diễn sân khấu, khả năng hát của cô lại chưa đủ nổi bật như Juky San; chưa kể, nữ ca sĩ cũng không có lợi thế về lượng fan trong chương trình như Miu Lê.

Vì lẽ đó, việc Lyly nhận ít bình chọn và phải rời cuộc thi là điều phần nào có thể hiểu được.

Lyly "vô duyên" với gameshow?

Khó phủ nhận năng lực của Lyly, khi sau nhiều năm hoạt động, cô đã có nhiều bản hit, đồng thời sở hữu không ít sáng tác thành công. Nữ nghệ sĩ cũng đã định hình được màu sắc cá nhân rõ nét, gắn liền với các thể loại ballad, pop ballad và pop-rock, nổi bật ở phần melody ngọt ngào, mộc mạc cùng điệp khúc dễ nghe.

Trong hành trình Em xinh “say hi”, Lyly cũng đã thể hiện được phần nào nét riêng qua các bài thi của mình. Song, trong khuôn khổ một cuộc thi mang tính sống còn, chất pop ballad nhẹ nhàng của cô lại không hẳn là một thế mạnh, bởi dễ bị lu mờ trước những màu sắc âm nhạc cá tính hơn. Từ đó, những đóng góp của nữ ca sĩ cũng khó được nhìn nhận trọn vẹn.

Chưa kể, Lyly cũng không phải kiểu nghệ sĩ linh hoạt trong việc giao lưu với khán giả, hay có khả năng tạo ra những màn tương tác viral để gây chú ý, thu hút lượt bình chọn.

Lyly là một singer-songwriter có tiếng.

Trước đó, Lyly từng tham gia không ít cuộc thi âm nhạc, từ hai lần thử sức tại Sing my song giai đoạn đầu sự nghiệp, đến chương trình The next stage tại Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm chung là cô đều bị loại sớm, khi chưa để lại dấu ấn đáng kể.

Xuất hiện tại Sing my song (2018) với hình tượng singer-songwriter - vừa đàn vừa hát - Lyly khi ấy tạo được thiện cảm nhờ phần âm nhạc mộc mạc, giàu tính tự sự, mang hơi hướm indie đang được ưa chuộng thời bấy giờ. Dù vậy, cô vẫn không thể tiến xa do thiếu sự bùng nổ, với những sáng tác tương đối nhạt nhoà.

Còn ở The next stage, khác với Tỷ tỷ đạp gió mà Chi Pu từng tham gia, đây là một cuộc thi không quá nổi tiếng; dàn thí sinh chủ yếu là những nghệ sĩ ở dạng tiềm năng. Dù vậy, Lyly chỉ vào được top 13, với hành trình chưa thực sự tạo được điểm nhấn rõ ràng. Các phần trình diễn của cô được giám khảo nhận xét vẫn thiếu sự bứt phá cần thiết.

Sau khi bị loại khỏi Em xinh "say hi", chính Lyly cũng thừa nhận: “Có thể năng lượng của mình không hợp với chương trình. Cho nên việc dừng lại hay đi tiếp cũng đều ổn. Đi tiếp thì đương nhiên mình sẽ hết mình, còn không cũng không sao”.

Lyly tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, nhưng đa phần đều dừng chân sớm.

Trong hai năm trở lại đây, rất nhiều nghệ sĩ tiềm năng vụt sáng thành sao hạng A nhờ các gameshow âm nhạc. Với việc bị loại sớm, có thể xem Lyly đã đánh mất một cơ hội để có màn bứt phá trong sự nghiệp - thứ mà có lẽ trước nay cô vẫn luôn tìm kiếm khi liên tục tham gia các cuộc thi.

Song, có lẽ nữ ca sĩ cũng không cần tiếc nuối quá nhiều, bởi sự nghiệp âm nhạc của cô vẫn đang có những bước đi tương đối hứa hẹn. Em không trách anh đâu - ca khúc ra mắt ngay sau khi Lyly bị loại khỏi Em xinh - tạo được hiệu ứng tương đối tốt, thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem sau 3 ngày.

Bài hát không có nhiều khác biệt với những gì khán giả biết về nữ ca sĩ trước giờ: từ giai điệu pop-ballad bắt tai, đến phần lời giàu tính tự sự. Điều đó cho thấy màu sắc của Lyly vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường âm nhạc.