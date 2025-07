Diễn viên Nhật bức xúc lên tiếng

Thông qua livestream mới đây, Asuka Kirara bày tỏ nỗi bức xúc khi cuộc gặp ngẫu nhiên giữa cô với Joo Hak Nyeon bị cáo buộc thành mua bán dâm.

Theo Rbbtoday, Asuka Kirara lên tiếng về nghi vấn bán dâm với nam thần tượng Hàn Quốc Joo Hak Nyeon. Thông qua livestream, Asuka Kirara giải thích: "Tôi nghĩ đó là 29/5. Sau bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi được một người quen cũ mời đi uống nước. Đó là một người bạn nam mà tôi đã không gặp trong hai năm và tôi không biết có người Hàn Quốc nào ở đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Ở đó còn có những người phụ nữ khác, hoàn toàn xa lạ với tôi."

Cô ấy nói thêm: "Tôi không biết Hak Nyeon sẽ đến và ngay từ đầu, tôi thậm chí không biết anh ấy tồn tại. Tôi không hiểu tại sao nó lại trở thành một câu chuyện về nạn buôn bán tình dục. Anh ấy nói anh ấy là người hâm mộ của tôi từ lâu, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bài báo của Bunshun đầy thông tin sai lệch. Họ nói chúng tôi đã gặp nhau 3 hoặc 4 lần, nhưng thực tế đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau".

Hak Nyeon và Asuka Kirara vướng ồn ào suốt những ngày qua. Ảnh: One Hundred Label.

Về những bức ảnh được cho là 2 người ôm nhau, Asuka Kirara phủ nhận. Cô nói: "Tôi đã xem những bức ảnh đó, nhưng tôi chưa bao giờ ôm và chạm vào anh ấy".

Với câu hỏi "Hak Nyeon có đẹp trai không?", cô trả lời: "Anh ấy đẹp trai". Tuy nhiên, Asuka Kirara nhấn mạnh: "Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi có quan hệ thể xác". Về việc Hak Nyeon rời khỏi nhóm vì ồn ào vừa qua, Asuka Kirara bày tỏ: "Tôi đoán là họ đã muốn anh ấy rời đi ngay từ đầu. Nếu không, tôi không nghĩ anh ấy sẽ rời đi sớm như vậy. Tôi nghi ngờ anh ấy đang che giấu điều gì khác".

Cô tiếp tục: "Khi vụ bê bối nổ ra, có lẽ họ nghĩ bây giờ là lúc để đuổi anh ấy. Liệu có thể đuổi một người chỉ vì tham dự một bữa tiệc rượu không? Tôi thực sự không thích lý do anh ấy bị đuổi vì uống rượu với tôi. Tôi nghĩ phải có điều gì đó khác. Lý do không hẳn tất cả là do tôi".

Cách đây không lâu, thông tin Joo Hak Nyeon gặp riêng cựu diễn viên AV Asuka Kirara tại quán bar ở Roppongi, Tokyo, Nhật Bản được đăng tải. Kèm theo đó là một số hình ảnh được cho là Joo Hak Nyeon ôm ấp Asuka. Sau đó, nam ca sĩ bị nghi ngờ mua dâm nhưng Joo Hak Nyeon phủ nhận cáo buộc.

Công ty quản lý The Boyz, One Hundred Label, nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Joo vào 18/6, viện dẫn nguyên nhân “mất niềm tin” do “vấn đề đời tư”.

Chiều 2/7, Sports Worldi đưa tin cựu thành viên The Boyz Joo Hak Nyeon đã được xóa bỏ cáo buộc mại dâm. Cảnh sát xác định lời buộc tội của người tố cáo chỉ dựa trên một bài viết trên mạng và không có đủ lý do hoặc hoàn cảnh cụ thể để tiến hành điều tra Joo Hak Nyeon.