Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cụ ông gần 100 tuổi bị hóc xương cá lớn

  • Chủ nhật, 31/8/2025 13:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cụ ông Hoàng Văn T., 99 tuổi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện tại Quảng Trị trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, các y, bác sĩ phát hiện một dị vật kích thước lớn nằm sâu ở vùng hạ họng và thực quản cổ bệnh nhân.

Trước đó, cụ ông Hoàng Văn T., 99 tuổi nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Quảng Trị trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, các y, bác sĩ phát hiện một dị vật kích thước lớn nằm sâu ở vùng hạ họng và thực quản cổ bệnh nhân. Dị vật là một đoạn xương sống cá dài khoảng 4 cm, nhiều mấu gai sắc nhọn, lại nằm ngược chiều trong cổ họng nên các gai móc sâu, găm chặt cả vào niêm mạc hạ họng lẫn thực quản cổ.

hoc xuong anh 1

Đoạn xương cá dài 4 cm gắp ra từ cổ họng cụ ông

Các y, bác sĩ xác định, đây là ca bệnh rất đặc biệt không chỉ ở tuổi cao, sức khỏe của bệnh nhân mà còn là mức độ phức tạp, nguy hiểm của dị vật. Nếu lấy dị vật ra khỏi cổ họng bệnh nhân bằng các phương pháp thông thường, lỡ sơ suất, những mẫu xương sắc nhọn có thể gây rách thực quản, chảy máu, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm như: đâm vào động mạch cảnh, thủng thực quản…

Các bác sỹ quyết định dùng loop cutter để cắt các mảnh gai xung quanh dị vật; dùng kìm chuyên dụng cắt bỏ từng mảnh xương nhọn, giảm tổn thương, rồi mới nhẹ nhàng lấy ra phần thân chính của dị vật. Nhờ xử trí kịp thời và chính xác, bệnh nhân đã tránh được biến chứng nặng nề và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

hoc xuong anh 2

Đoạn xương nằm sâu trong cổ họng bệnh nhân

Theo khuyến cáo của bác sĩ, hóc xương cá nói riêng hay dị vật nói chung là tình huống thường gặp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nhưng điều đáng lo là nhiều người vẫn còn chủ quan hoặc xử lý sai cách. Để phòng tránh hóc xương, dị vật, mọi người nên ăn uống cẩn thận, ăn các món mềm, dễ nhai, dễ nuốt; hạn chế sử dụng các loại xương (gà, vịt, cá…) để nấu canh, lẩu vì các mảnh xương vụn sẽ có thể khiến chúng ta bị hóc xương; không nói chuyện, cười đùa khi đang ăn, nên ăn chậm nhai kỹ…

Với người già đặc biệt trong trường hợp có sử dụng răng giả, nên cắt nhỏ thức ăn, hỗ trợ khi cần để tránh nguy cơ hóc dị vật. Trong trường hợp bị hóc dị vật: không tự móc dị vật, nuốt cơm hoặc dùng mẹo dân gian vì như vậy làm chậm trễ thời gian điều trị và có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Khi gặp sự cố, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cụ ông 79 tuổi đột quỵ khi tắm biển

Trong lúc tắm biển Thiên Cầm ở Hà Tĩnh, du khách 79 tuổi không may đột quỵ, tử vong.

06:55 21/8/2025

Thực hư chuyện cụ ông ở Hải Phòng sống ngoài vỉa hè vì vợ con đuổi

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về “câu chuyện đầy nước mắt ở Hải Phòng” gây xôn xao dư luận những ngày qua.

15:31 9/8/2025

Tin 'con dâu bị truy nã', cụ ông suýt mất tiền vì chiêu trò mạo danh

Nhận tin nhắn “truy nã con dâu” từ tài khoản lạ, một cụ ông ở Hà Đông vội vàng ra ngân hàng rút 250 triệu để chuyển tiền “xác minh”.

16:02 10/7/2025

https://vov.vn/xa-hoi/cu-ong-gan-100-tuoi-bi-hoc-xuong-ca-lon-o-quang-tri-duoc-cap-cuu-kip-thoi-post1226680.vov

Vĩnh Thông/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

hóc xương Quảng Trị cụ ông dị vật xương cá lớn

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Thu tuong lam viec voi cac Tap doan hang dau cua Trung Quoc hinh anh

Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

1 giờ trước 15:00 31/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý