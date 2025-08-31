Cụ ông gần 100 tuổi bị hóc xương cá lớn

Cụ ông Hoàng Văn T., 99 tuổi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện tại Quảng Trị trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, các y, bác sĩ phát hiện một dị vật kích thước lớn nằm sâu ở vùng hạ họng và thực quản cổ bệnh nhân.

Trước đó, cụ ông Hoàng Văn T., 99 tuổi nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Quảng Trị trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, các y, bác sĩ phát hiện một dị vật kích thước lớn nằm sâu ở vùng hạ họng và thực quản cổ bệnh nhân. Dị vật là một đoạn xương sống cá dài khoảng 4 cm, nhiều mấu gai sắc nhọn, lại nằm ngược chiều trong cổ họng nên các gai móc sâu, găm chặt cả vào niêm mạc hạ họng lẫn thực quản cổ.

Đoạn xương cá dài 4 cm gắp ra từ cổ họng cụ ông

Các y, bác sĩ xác định, đây là ca bệnh rất đặc biệt không chỉ ở tuổi cao, sức khỏe của bệnh nhân mà còn là mức độ phức tạp, nguy hiểm của dị vật. Nếu lấy dị vật ra khỏi cổ họng bệnh nhân bằng các phương pháp thông thường, lỡ sơ suất, những mẫu xương sắc nhọn có thể gây rách thực quản, chảy máu, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm như: đâm vào động mạch cảnh, thủng thực quản…

Các bác sỹ quyết định dùng loop cutter để cắt các mảnh gai xung quanh dị vật; dùng kìm chuyên dụng cắt bỏ từng mảnh xương nhọn, giảm tổn thương, rồi mới nhẹ nhàng lấy ra phần thân chính của dị vật. Nhờ xử trí kịp thời và chính xác, bệnh nhân đã tránh được biến chứng nặng nề và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Đoạn xương nằm sâu trong cổ họng bệnh nhân

Theo khuyến cáo của bác sĩ, hóc xương cá nói riêng hay dị vật nói chung là tình huống thường gặp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nhưng điều đáng lo là nhiều người vẫn còn chủ quan hoặc xử lý sai cách. Để phòng tránh hóc xương, dị vật, mọi người nên ăn uống cẩn thận, ăn các món mềm, dễ nhai, dễ nuốt; hạn chế sử dụng các loại xương (gà, vịt, cá…) để nấu canh, lẩu vì các mảnh xương vụn sẽ có thể khiến chúng ta bị hóc xương; không nói chuyện, cười đùa khi đang ăn, nên ăn chậm nhai kỹ…

Với người già đặc biệt trong trường hợp có sử dụng răng giả, nên cắt nhỏ thức ăn, hỗ trợ khi cần để tránh nguy cơ hóc dị vật. Trong trường hợp bị hóc dị vật: không tự móc dị vật, nuốt cơm hoặc dùng mẹo dân gian vì như vậy làm chậm trễ thời gian điều trị và có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Khi gặp sự cố, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.