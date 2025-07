Tin 'con dâu bị truy nã', cụ ông suýt mất tiền vì chiêu trò mạo danh

Nhận tin nhắn “truy nã con dâu” từ tài khoản lạ, một cụ ông ở Hà Đông vội vàng ra ngân hàng rút 250 triệu để chuyển tiền “xác minh”.

Ngày 08/7, Công an phường Hà Đông phối hợp với nhân viên Ngân hàng GP Bank chi nhánh Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một cụ ông sống trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, ông L (sinh năm 1946, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) đến Ngân hàng GP Bank chi nhánh Hà Đông (số 198 đường Quang Trung, phường Hà Đông) yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 250 triệu đồng để chuyển vào tài khoản khác.

Khi được hỏi, ông L. cho biết đây là tài khoản của con dâu mình. Trong quá trình giao dịch, chị Trần Thị Mai – nhân viên ngân hàng, nhận thấy ông L có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng, bồn chồn, liên tục giục chuyển tiền gấp. Nhận định đây có thể là một trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Mai đã kịp thời báo tin cho Công an phường Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Đông đã khẩn trương đến trụ sở ngân hàng để xác minh. Tại đây, lực lượng Công an đã gặp gỡ, trao đổi và trấn an tinh thần cụ ông. Sau khi bình tĩnh lại, ông L. cho biết đã nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Đối tượng gửi cho ông hình ảnh các “quyết định truy nã”, “lệnh bắt tạm giam” liên quan đến con dâu ông, với lý do liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật.

Các đối tượng yêu cầu ông L. chuyển 250 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để “xác minh” sự liên quan của người thân. Do tuổi cao và tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến con cháu, ông L. đã vội vã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhạy bén của nhân viên ngân hàng và lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả.

Công an phường Hà Đông đã tiến hành giải thích, tuyên truyền để ông L. hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Sau khi được tuyên truyền, ông L. đã nhận thức rõ vấn đề và không thực hiện giao dịch rút tiền.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ mạo danh cơ quan chức năng, không thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản không rõ ràng. Khi phát hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.