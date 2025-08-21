Cụ ông 79 tuổi đột quỵ khi tắm biển

Trong lúc tắm biển Thiên Cầm ở Hà Tĩnh, du khách 79 tuổi không may đột quỵ, tử vong.

Ngày 20/8, thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết một du khách trong lúc tắm biển đã bị đột quỵ, tử vong.

Biển Thiên Cầm, khu vực xảy ra vụ việc.

Nạn nhân là ông P.V.B. (SN 1946, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Chiều hôm qua (19/8), ông B. trong lúc tắm biển Thiên Cầm đã không may đột quỵ. Người thân sau đó cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế song ông B. không qua khỏi.

Sau sự việc, người thân xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ nên đưa thi thể về quê mai táng.

Hồi tháng 6 vừa qua, trong lúc tắm biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), ông L.M (SN 1945, trú xã Tiên Điền) và bà N.T.M.H (SN 1960, trú tỉnh Nghệ An) cũng bị đột quỵ tử vong.