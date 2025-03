Cụ ông ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn bị giữ xe đạp, phạt 300.000 đồng

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một cụ ông điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT yêu cầu cụ ông có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia dừng xe. Ảnh: C. Dũng.

Chiều ngày 17/3, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ CSGT phát hiện ông H.Đ.C (76 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đạp xe theo hướng Hoàng Hoa Thám đi Bưởi có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra nồng độ cồn, ông C. vi phạm ở mức 0,288 mg/L khí thở. Trình bày với CSGT, ông C. cho biết, do đi đám cưới nên có uống khoảng 3 cốc bia.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt ông C. với số tiền 300 nghìn đồng và tạm giữ xe đạp.

Cụ ông vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,288 mg/L khí thở. Ảnh: C. Dũng.

Thiếu tá Mai Xuân Tứ, Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, trong ca trực, đơn vị phát hiện hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều là người cao tuổi.

"Chúng tôi đã kiểm tra hàng chục lượt người điều khiển ô tô, xe máy, kể cả xe đạp chỉ có hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm đều là người cao tuổi, cho thấy, việc chấp hành luật của người dân đã nâng lên đáng kể", thiếu tá Mai Xuân Tứ cho biết.

Thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, CSGT toàn thành phố đã xử lý 27.683 trường hợp vi phạm (giảm 28.164 trường hợp so với giai đoạn liền kề trước đó). Trong đó, không đội mũ bảo hiểm với 8.333 trường hợp; chở hàng quá tải với 934 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn với 6.610 trường hợp; vi phạm tốc độ với 2.052 trường hợp; vượt đèn đỏ với 768 trường hợp...