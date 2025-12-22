Cú ngược dòng ấn tượng của Emi Martinez

Emiliano Martinez là một trong những lý do giúp Aston Villa bay cao ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục.

Emiliano Martinez là điểm sáng ở Aston Villa.

Rạng sáng 22/12, Aston Villa đánh bại MU 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League. Martinez chính là điểm tựa lớn giúp đội bóng của HLV Emery thắng trận, khi có ít nhất 3 pha cứu thua rõ ràng.

Mùa hè vừa qua, thủ môn người Argentina từng bị chế nhạo vì không tìm được câu lạc bộ mới trong bối cảnh có nhiều tin đồn chuyển nhượng, đặc biệt là những nỗ lực bất thành để gia nhập MU.

Hai CLB được cho là đàm phán đến tận những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng thương vụ cuối cùng đổ bể, khiến Martinez bật khóc trong trận đấu tưởng chừng là màn chia tay cuối cùng ở Villa Park.

Sau đó, anh vẫn ở lại Aston Villa, nhưng bầu không khí giữa đôi bên dường như không còn tốt đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp của anh tại Aston Villa có thể chấm dứt, với những lời tạm biệt đầy nước mắt trên sân Villa Park và áp lực từ nhiều phía.

Trước MU, Martinez có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Chuỗi trận tệ hại đầu mùa của Villa, cùng những sai lầm ngớ ngẩn khiến nhà vô địch World Cup chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, hai tháng qua Martinez trở lại phong độ đỉnh cao. Anh chứng minh một lần nữa lý do mình từng được coi là thủ môn hay nhất thế giới.

Tỷ lệ cứu thua của Martinez ở Premier League hiện là 78,6%, cao nhất giải. Ngoài những pha cứu thua xuất thần, khả năng chỉ huy hàng thủ vững chắc và tinh thần thi đấu mãnh liệt giúp anh góp phần quan trọng vào phong độ thăng hoa của Aston Villa.

Đừng quên rằng dưới thời Emery, Martinez nhiều lần bị thất sủng. HLV này không quá đề cao phong cách thi đấu nổi loạn của học trò.

Tháng trước, HLV Emery thậm chí tước vai trò đội phó tại Aston Villa của thủ môn này. Song, hiện tại, với việc giúp đội bóng duy trì vị trí trong top đầu Premier League, Martinez nhận được sự công nhận từ chính ông thầy Emery.

Từ một cầu thủ bị nghi ngờ về động lực sau kỳ chuyển nhượng hè hỗn loạn, Martinez lội ngược dòng ngoạn mục, làm im lặng những lời chỉ trích và mang lại thành công cho Aston Villa.

Đừng quên rằng anh hai lần liên tiếp giành Yashin Trophy, giải thưởng dành cho thủ môn hay nhất hành tinh.

Cú ngược dòng của Martinez là minh chứng cho việc tài năng thật sự sẽ luôn tỏa sáng, bất chấp những nghi ngờ ban đầu. Người hâm mộ Aston Villa đang tận hưởng một mùa giải đáng nhớ, và Martinez là biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ ấy.

