Cú đúp trong 5 phút của Haaland nhấn chìm Everton

  • Thứ bảy, 18/10/2025 21:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 18/10, Man City thắng dễ Everton 2-0 trên sân nhà Etihad ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Haaland có ngày thi đấu chói sáng.

Trong ngày Haaland đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên có ba mùa giải liên tiếp ghi hơn 10 bàn trong 8 vòng đầu Premier League, Man City không khó để vượt qua Everton.

Ngay từ những phút đầu trận, Man City nhanh chóng dồn lên áp đảo đối thủ, nhưng Haaland và các đồng đội đều bỏ lỡ. Phút 24, bóng dội khung thành Everton sau pha đánh đầu của chính hậu vệ đội khách. Man City áp đảo toàn diện nhưng chưa thể tận dụng cơ hội.

Everton vẫn rất nguy hiểm trong các pha phản công, nhưng Beto và các chân sút của đội khách bỏ lỡ. Bước sang hiệp hai, Man City vẫn thể hiện quyết tâm. Nhưng họ phải chờ đến phút 58 để có bàn thắng, khi Haaland bật cao dũng mãnh mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm giúp chủ nhà hưng phấn. Chỉ 5 phút sau, Haaland tiếp tục lên tiếng với cú sút chìm trong vùng cấm nâng tỷ số lên 2-0. Cú đúp chỉ sau 5 phút của Haaland không chỉ giúp Man City thắng dễ, nó còn nâng tổng số bàn thắng của chân sút người Na Uy mùa này lên mốc 23.

Đây cũng là trận thứ 11 liên tiếp, Haaland ghi bàn cho CLB và ĐTQG. Ba điểm có được trước Everton giúp Man City tiếp tục đứng ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, qua đó nuôi hy vọng vô địch.

Thảm họa Nottingham

Tối 18/10, Nottingham thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

3 giờ trước

Tường Linh

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

