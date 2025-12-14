Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Cử chỉ xúc động của Bích Thùy trong trận bán kết

  • Chủ nhật, 14/12/2025 22:13 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Bích Thùy giơ tay và nhìn lên trời sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết với Indonesia. Bàn thắng là món quà cô gửi đến người cha quá cố của mình.

ban ket bong da nu anh 1

Chiều 14/12, tuyển nữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0 trong trận bán kết. Bích Thùy được chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng.
ban ket bong da nu anh 2

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Bích Thùy chạy ra đường biên ăn mừng. Nữ tiền vệ chỉ tay và nhìn lên trời, dành tặng bàn thắng cho người cha quá cố. Trước đó, Thùy cũng đăng ảnh với hành động tương tự kèm chú thích nhớ cha trên trang cá nhân.
ban ket bong da nu anh 3

Số 23 của tuyển nữ Việt Nam có trận đấu nổi bật, cô liên tục "bắn phá" khung thành của đối phương.

ban ket bong da nu anh 4

Ngay phút thứ 5, cú sút phạt chìm của Bích Thùy khiến thủ môn đối phương đứng bất động nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc khiến cô gái tiếc nuối.
ban ket bong da nu anh 5

Việt Nam áp đặt thế trận tấn công dồn dập, suốt khoảng thời gian trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Indonesia. Đặc biệt là trong hiệp 2, các cô gái áo đỏ ghi liên tiếp 4 bàn thắng.
ban ket bong da nu anh 6

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.
ban ket bong da nu anh 7

"Thái Lan hay Philippines đều là những đối thủ ngang ngửa ở chung kết. Hy vọng người hâm mộ sẽ đồng hành để tiếp sức cho đội tuyển", Bích Thùy chia sẻ sau trận thắng Indonesia.
Năm bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia Chiều tối 14/12, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-0 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Duy Hiệu

từ Chonburi

bán kết bóng đá nữ sea games thái lan việt nam Bích Thùy indonesia

