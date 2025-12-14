Cử chỉ xúc động của Bích Thùy trong trận bán kết

|
Chiều 14/12, tuyển nữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0 trong trận bán kết. Bích Thùy được chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng.
|
Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Bích Thùy chạy ra đường biên ăn mừng. Nữ tiền vệ chỉ tay và nhìn lên trời, dành tặng bàn thắng cho người cha quá cố. Trước đó, Thùy cũng đăng ảnh với hành động tương tự kèm chú thích nhớ cha trên trang cá nhân.
|
Số 23 của tuyển nữ Việt Nam có trận đấu nổi bật, cô liên tục "bắn phá" khung thành của đối phương.
|
Ngay phút thứ 5, cú sút phạt chìm của Bích Thùy khiến thủ môn đối phương đứng bất động nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc khiến cô gái tiếc nuối.
|
Việt Nam áp đặt thế trận tấn công dồn dập, suốt khoảng thời gian trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Indonesia. Đặc biệt là trong hiệp 2, các cô gái áo đỏ ghi liên tiếp 4 bàn thắng.
|
Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.
|
"Thái Lan hay Philippines đều là những đối thủ ngang ngửa ở chung kết. Hy vọng người hâm mộ sẽ đồng hành để tiếp sức cho đội tuyển", Bích Thùy chia sẻ sau trận thắng Indonesia.
Tiết lộ về HLV Park Hang-seo
Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.
Bình luận