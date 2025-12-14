Cử chỉ xúc động của Bích Thùy trong trận bán kết

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Bích Thùy chạy ra đường biên ăn mừng. Nữ tiền vệ chỉ tay và nhìn lên trời, dành tặng bàn thắng cho người cha quá cố. Trước đó, Thùy cũng đăng ảnh với hành động tương tự kèm chú thích nhớ cha trên trang cá nhân.