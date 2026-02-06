Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

  • Thứ sáu, 6/2/2026 20:29 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Trong một ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.

Công an xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Minh Châu (70 tuổi, trú xã Ba Tri, Vĩnh Long) đến ngân hàng để làm thủ tục hoàn trả 2 tỷ đồng người lạ chuyển nhầm vào tài khoản của bà.

Cán bộ công an hỗ trợ bà Châu thực hiện thủ tục chuyển trả lại tiền.

Trước đó, ngày 31/1, tài khoản ngân hàng của bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Thấy số tiền quá lớn, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của mình, sợ lừa đảo, bà Châu đã đến Công an xã Ba Tri trình báo, nhờ hỗ trợ giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hướng dẫn bà Châu cách giải quyết, Công an xã Ba Tri đã phối hợp với phòng giao dịch một ngân hàng tại địa phương để hỗ trợ thực hiện các thủ tục xác minh, đối soát và chuyển trả số tiền về tài khoản người gửi nhầm.

Công an địa phương khuyến cáo, khi nhận tiền chuyển nhầm, người dân tuyệt đối không chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản do người khác chuyển nhầm. Người dân cũng không nên tự ý chuyển trả lại tiền thông qua tài khoản của bên thứ ba, bởi đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo đang được các đối tượng xấu lợi dụng hiện nay, mà cần liên hệ ngân hàng hoặc chính quyền hỗ trợ xử lý.

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

