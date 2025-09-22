Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT Huế giúp thanh niên nghèo tìm lại xe máy sau một năm mất trộm

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:26 (GMT+7)
  • 06:26 22/9/2025

Lực lượng CSGT Thành phố Huế giúp nam thanh niên nghèo tìm lại phương tiện mưu sinh là chiếc xe máy sau gần một năm bị mất trộm.

Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) vừa giúp anh Phạm Q. (SN 1999, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) tìm lại phương tiện mưu sinh là chiếc xe máy bị mất trộm cách đây gần một năm.

Thanh nien mat xe Hue anh 1

Cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc (TP Huế) hướng dẫn anh Phạm Q. làm thủ tục nhận lại chiếc xe máy bị mất cắp cách đây gần một năm.

Chiều 19/9, trong lúc tuần tra tại đường Phú Thạnh (xã Phú Vang), tổ công tác gồm Trung tá Hoàng Phong Phú (tổ trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Trần Kiên Trung phát hiện nam thanh niên chạy xe máy mang biển số 79H1-179.79 có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Kiểm tra cho thấy, tài xế này là Nguyễn Văn V. (SN 2002, trú xã Phú Vang). Người này không xuất trình được giấy đăng ký xe, trong khi biển số của chiếc xe này có dấu hiệu bị làm giả.

Tổ công tác đối chiếu dữ liệu, thông tin từ biển số, phát hiện không trùng khớp với loại phương tiện. Tiếp tục xác minh theo số máy, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe từng thuộc sở hữu của anh Lý Quý D. (trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ (cũ) - nay là phường Thanh Thuỷ, TP Huế).

Thanh nien mat xe Hue anh 2

Chiếc xe máy bị mất trộm của anh Q. được CSGT phát hiện do gắn biển số giả.

Qua nhiều bước truy vết, công an liên hệ được với anh Phạm Q - người từng mua lại chiếc xe này từ ông D. và báo bị mất trộm xe tại nghĩa địa Khe Trẹm vào tháng 11/2024.

Hoàn cảnh của anh Q. rất khó khăn. Chiếc xe máy là tài sản lớn mà anh dành dụm để có phương tiện đi làm hàng ngày. Trong một lần anh đi thắp hương cho cha mẹ, chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm. Khi được nhận lại chiếc xe, anh Q. không kìm được nước mắt, xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã tận tâm giúp đỡ.

Tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Phú Vang để điều tra, làm rõ.

