CSGT Hà Nội thi sát hạch ứng xử, lễ tiết, tác phong

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội cùng dự kỳ thi sát hạch trực tuyến về ứng xử, lễ tiết, tác phong.

Trong 2 ngày 5 - 6/7, hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội bước vào kỳ thi sát hạch trực tuyến về ứng xử, lễ tiết, tác phong.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cuộc thi trực tuyến cấp Phòng năm nay bắt buộc 100% lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tham gia, chỉ trừ thành viên Ban Tổ chức và bộ phận trực tiếp phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội tham dự kỳ thi trực tuyến.

Thí sinh dự thi có thể tận dụng khoảng thời gian đổi ca, trực ban để đăng nhập làm bài ngay trên máy vi tính, điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào có kết nối mạng. "Phòng thi" vì thế không cố định trong một hội trường, mà đi theo người lính đến tận ca trực.

Mỗi thí sinh chỉ được cấp duy nhất một tài khoản, gắn với thông tin Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh. Khi thí sinh ấn nút "Bắt đầu", hệ thống chọn ngẫu nhiên 30 câu trắc nghiệm từ ngân hàng đề, đồng hồ đếm ngược 20 phút lập tức chạy. Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, và thí sinh phải quyết định nhanh.

Điều khiến cuộc thi được quan tâm và buộc từng người phải ôn luyện nghiêm túc chính là hệ thống lệnh quét kỹ thuật cùng chế tài xử lý vi phạm rất nặng. Ban Tổ chức quyết tâm chặn đứng tư tưởng thi cho xong, thi lấy thành tích tồn tại bấy lâu.

Mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản dự thi.

Mọi bài thi có dấu hiệu hoặc bị phát hiện gian lận, dùng thông tin giả, sử dụng tài khoản của người khác, nhờ người thi hộ đều bị hủy kết quả ngay lập tức. Hệ thống còn tự động ghi nhận hành vi rời khỏi màn hình bài thi để tra cứu tài liệu.

Đối với chiến sĩ vi phạm lỗi trên, hoặc có kết quả dưới 50% tổng điểm, sẽ bị Ban Tổ chức kiểm tra trực tiếp nhận thức. Kết quả được ghi nhận tự động ngay khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Đó là căn cứ thực chất để đơn vị đánh giá việc nghiên cứu, học tập quy định của từng cá nhân.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 30 câu hỏi trắc nghiệm bám sát Quy tắc ứng xử số 1333/QĐ-CAHN ban hành ngày 3/3/2026 của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, và Quyết định số 246/QĐ-PC08-CTHC ban hành ngày 28/4/2026 của Phòng CSGT về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp.

Các câu hỏi xoay quanh quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Căn cứ số câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất, những cá nhân xuất sắc sẽ được vinh danh trực tiếp tại Hội thi sân khấu hóa của đơn vị.

Mục đích cao nhất của cuộc thi là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về tinh thần phục vụ Nhân dân và thái độ ứng xử trong thực thi công vụ.