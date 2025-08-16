Công an biểu diễn kỹ thuật lái môtô tại hồ Gươm

Màn biểu diễn ấn tượng của đội hình hộ tống - mô phỏng nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách quốc tế cấp cao khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các xe được bố trí khoa học theo từng lớp - phía trước, 2 bên hông và phía sau xe VIP - tạo thành "lá chắn thép" vững chắc, di chuyển đồng bộ và phối hợp chặt chẽ trong từng động tác.