Công an biểu diễn kỹ thuật lái môtô tại hồ Gươm

Chiều 16/8, hàng nghìn người dân có mặt tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để theo dõi đoàn môtô biểu diễn đội hình dẫn đoàn, đội hình hộ tống trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội Bình Yên" do Bộ Công an tổ chức.
Nội dung biểu diễn đội hình môtô hộ tống do cán bộ cảnh sát Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện.
Dẫn đầu đội hình là đoàn ôtô, môtô dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội.
Ngay sau đó là đoàn môtô hộ tống thuộc Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - lực lượng chuyên trách với nhiệm vụ đặc biệt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, đặc biệt là an toàn cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong các chuyến công du và tiếp đón trọng thể.
Lực lượng Cảnh vệ biểu diễn kỹ năng vừa điều khiến môtô hộ tống, vừa sử dụng vũ khí. Tiếp theo là kỹ năng chào nghi lễ khi điều khiển môtô. Kỹ năng này được sử dụng khi đội hình môtô hộ tông tham gia tại các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành; thể hiện sự chuyên nghiệp, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân.
Màn biểu diễn ấn tượng của đội hình hộ tống - mô phỏng nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách quốc tế cấp cao khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các xe được bố trí khoa học theo từng lớp - phía trước, 2 bên hông và phía sau xe VIP - tạo thành "lá chắn thép" vững chắc, di chuyển đồng bộ và phối hợp chặt chẽ trong từng động tác.
Các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong đội hình xe hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam. Đoàn chiến sĩ đã tái hiện công việc đặc thù của lực lượng hộ tống nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế trong các sự kiện trọng đại của quốc gia.
Màn biểu diễn kỹ năng tách, nhập đội hình trong quá trình cơ động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ.
Cán bộ cảnh sát Cảnh vệ biểu diễn kỹ năng di chuyển 2 hình cánh quạt. Kỹ năng này được thực hiện khi đoàn hộ tống vào góc cua. Để thực hiện kỹ năng này, đòi hỏi các chiến sĩ trong đội hình môtô hộ tống phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giữ đúng đội hình, khoảng cách, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đoàn nguyên thủ khi di chuyển vào góc cua.
Màn biểu diễn kỹ năng điều khiển môtô theo hình ziczac đối đầu.
Cán bộ cảnh sát lái môtô hộ tống xếp hình số 80, tượng trưng cho 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.
Phát huy truyền thống Anh hùng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo lời Bác, hoàn thiện về bản lĩnh, đạo đức, trí tuệ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là thanh bảo kiêm sắc bén bảo vệ Tổ quốc. bảo vệ nhân dân.
Tiếp nối là chương trình biểu diễn Nhạc kèn diễu hành đường phố do Đội Nhạc lễ - Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân - Một đơn vị nghệ thuật đặc biệt, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an thực hiện.
Các hoạt động trải nghiệm, hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội bình yên" tiếp tục diễn ra trong khung 8h30 - 22h từ ngày 16/8 đến ngày 19/8 tại phố đi bộ Hồ Gươm.
