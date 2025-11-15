Croatia làm nên lịch sử ở World Cup

Rạng sáng 15/11, Croatia đánh bại đảo Faroe 3-1, qua đó giành vé đến Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau.

3 điểm ở lượt trận áp chót giúp Croatia trở thành đại diện châu Âu tiếp theo, sau Anh và Pháp, chính thức ghi danh tại World Cup 2026.

Sau 5 lượt đấu, Luka Modric cùng đồng đội có 19 điểm, hơn CH Czech 6 điểm trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá quốc gia nằm ở bán đảo Balkan dự 4 kỳ World Cup liên tiếp.

Bóng đá Croatia duy trì sự ổn định trong nhiều năm qua.

Dù được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá vượt trội, đoàn quân của Zlatko Dalić bất ngờ gặp khó khăn ngay từ đầu trận.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Croatia phải nhận gáo nước lạnh ở phút 16. Josko Gvardiol xử lý lỗi ở giữa sân, tạo điều kiện để Geza Turi cướp bóng và tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Dominik Livakovic bó tay. Không lâu sau, Jakup Andreasen suýt nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu đưa bóng chạm cột.

Tuy nhiên, Gvardiol nhanh chóng sửa sai bằng cú sút chân trái đẹp mắt ở phút 23, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Luka Modric sau đó bắt đầu giúp chủ nhà chiếm lĩnh thế trận bằng khả năng điều tiết ấn tượng. Nhiều cơ hội được Croatia tạo ra nhưng hiệp một khép lại mà không có thêm bàn thắng nào.

Sau một vài pha bỏ lỡ ở đầu hiệp hai, Petar Musa đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút quyết đoán từ cự ly gần ở phút 57. Áp lực liên tục khiến Faroe chỉ còn biết co cụm phòng ngự và điều gì đến cũng phải đến. Phút 70, Ivan Perisic bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang để Nikola Vlasic dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1.