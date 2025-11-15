Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Croatia làm nên lịch sử ở World Cup

  • Thứ bảy, 15/11/2025 05:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 15/11, Croatia đánh bại đảo Faroe 3-1, qua đó giành vé đến Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau.

3 điểm ở lượt trận áp chót giúp Croatia trở thành đại diện châu Âu tiếp theo, sau Anh và Pháp, chính thức ghi danh tại World Cup 2026.

Sau 5 lượt đấu, Luka Modric cùng đồng đội có 19 điểm, hơn CH Czech 6 điểm trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá quốc gia nằm ở bán đảo Balkan dự 4 kỳ World Cup liên tiếp.

Croatia du World Cup anh 1

Bóng đá Croatia duy trì sự ổn định trong nhiều năm qua.

Dù được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá vượt trội, đoàn quân của Zlatko Dalić bất ngờ gặp khó khăn ngay từ đầu trận.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Croatia phải nhận gáo nước lạnh ở phút 16. Josko Gvardiol xử lý lỗi ở giữa sân, tạo điều kiện để Geza Turi cướp bóng và tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Dominik Livakovic bó tay. Không lâu sau, Jakup Andreasen suýt nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu đưa bóng chạm cột.

Tuy nhiên, Gvardiol nhanh chóng sửa sai bằng cú sút chân trái đẹp mắt ở phút 23, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Luka Modric sau đó bắt đầu giúp chủ nhà chiếm lĩnh thế trận bằng khả năng điều tiết ấn tượng. Nhiều cơ hội được Croatia tạo ra nhưng hiệp một khép lại mà không có thêm bàn thắng nào.

Sau một vài pha bỏ lỡ ở đầu hiệp hai, Petar Musa đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút quyết đoán từ cự ly gần ở phút 57. Áp lực liên tục khiến Faroe chỉ còn biết co cụm phòng ngự và điều gì đến cũng phải đến. Phút 70, Ivan Perisic bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang để Nikola Vlasic dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Hai ngôi sao Bồ Đào Nha đối đầu CĐV sau trận thua sốc

Thất bại 0-2 trước Ireland không chỉ khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội chốt vé World Cup 2026, mà còn làm bùng nổ căng thẳng khi Ruben Dias và Bernardo Silva đối đầu gay gắt với nhóm CĐV nhà ngay trên sân Aviva.

8 giờ trước

Duy Anh

Croatia dự World Cup Luka Modric Croatia World Cup Modric

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Thoi diem Ronaldo nhan an phat cua FIFA hinh anh

Thời điểm Ronaldo nhận án phạt của FIFA

34 phút trước 07:04 15/11/2025

0

Cristiano Ronaldo đối diện án treo giò tại vòng chung kết World Cup 2026 sau tấm thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua 0-2 trước Ireland tại vòng loại hôm 14/11.

Oscar nguy co giai nghe hinh anh

Oscar nguy cơ giải nghệ

1 giờ trước 06:33 15/11/2025

0

Tiền vệ người Brazil Oscar đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi nhập viện vì vấn đề tim mạch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý