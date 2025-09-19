Conte xin lỗi De Bruyne

HLV Antonio Conte tiếc khi buộc phải rút Kevin de Bruyne rời sân sớm ở trận Napoli thua 0-2 trước Man City tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

De Bruyne bị rút ra từ sớm. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 21, khi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo của Napoli nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Erling Haaland. Quyết định này khiến Conte phải hy sinh De Bruyne để tung hậu vệ Mathias Olivera vào sân, chấm dứt sớm màn tái xuất đầy cảm xúc của tiền vệ người Bỉ trước CLB cũ.

“Tôi rất tiếc và muốn xin lỗi De Bruyne. Cậu ấy mất cơ hội ra sân tại sân vận động từng gắn bó, nhưng đó là lựa chọn duy nhất tôi có thể đưa ra lúc ấy", Conte chia sẻ.

Dù chỉ còn 10 người, Napoli vẫn kiên cường chống đỡ trong hơn 50 phút. Tuy nhiên, đến phút 76, Haaland đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền của Phil Foden. Không lâu sau, Jeremy Doku có pha đi bóng kỹ thuật qua hàng thủ Napoli để ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Trong suốt trận đấu, Conte nhiều lần bày tỏ sự bực tức khi các học trò không thể giữ bóng đủ lâu để triển khai phản công như kế hoạch ban đầu. Ông nói: “Chúng tôi đều thất vọng. Toàn đội chuẩn bị kỹ và nhập cuộc đúng ý trong 20 phút đầu. Nhưng chiếc thẻ đỏ phá hỏng tất cả. Đối đầu Man City vốn đã khó, nay phải đá 10 người trong hơn 70 phút thì gần như bất khả thi".

Trận đấu tại Etihad khép lại với kịch bản một chiều khi Napoli chịu thiệt thòi quá sớm. Ở lượt trận tiếp theo ngày 1/10, Man City sẽ làm khách trên sân Monaco, còn Napoli gặp Sporting CP.

