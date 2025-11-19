Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xe container đè bẹp dúm ôtô ở Lâm Đồng

  • Thứ tư, 19/11/2025 21:22 (GMT+7)
  • 21:22 19/11/2025

Sau va chạm trên Quốc lộ 28 (Lâm Đồng), xe container lật nghiêng đè bẹp dúm ôtô con, khiến 5 người trên hai xe bị thương.

Khoảng 16h ngày 19/11, trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ôtô.

container de bep oto anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ người điều khiển) chạy trên Quốc lộ 28 theo hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5. Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, container va chạm với ôtô loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ôtô khiến chiếc xe này bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

container de bep oto anh 2

Ôtô bị xe container đè bẹp dúm, 4 người trong xe bị thương.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc tai nạn xảy ra, trên hai xe có 5 người, trong đó ôtô có 4 người và xe container có một người.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương. Ba người ngồi trong ôtô con bị thương nặng được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm cấp cứu, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 5 nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính hai tài xế cũng như những người bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

