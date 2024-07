Công ty vừa tuyên bố sở hữu Volvo Việt Nam có gì đặc biệt?

Tasco Auto được hợp nhất với công ty mẹ Tasco từ tháng 9/2023 và đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột chính của "trùm BOT".

Sau động thái tuyên bố sở hữu 100% công ty Sweden Auto - đơn vị duy nhất nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng xe Volvo tại thị trường Việt Nam, Tasco Auto được cho là sẽ tiếp tục củng cố vị thế như là nhà phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam.

Hiện, Tasco Auto đang có trong tay một mạng lưới gần 90 showroom ôtô trên toàn quốc và phụ trách phân phối tổng cộng 14 thương hiệu ôtô khác nhau.

Tốc độ "mua lại" và bước chân vào mảng kinh doanh ôtô của Tasco được đánh giá là rất nhanh và mạnh mẽ.

Thị phần lớn, đóng góp phần lớn doanh thu

Vào khoảng tháng 9/2023, công ty cổ phần Tasco thông báo thâu tóm thành công 100% công ty cổ phần SVC Holdings. Ở thời điểm này, SVC Holdings đang là công ty nắm giữ 54,1% vốn cổ phần của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico).

Đồng thời, Savico cũng được biết đến như là một trong những doanh nghiệp phân phối ôtô hàng đầu Việt Nam ở thời điểm ấy, nắm quyền phân phối nhiều thương hiệu xe khác nhau cho khách hàng Việt bao gồm Toyota, Ford, Mitsubishi Motors, Huyndai, Suzuki, VinFast và Volvo.

Theo công bố của SVC Holdings ở thời điểm ấy, doanh số mà Savico đạt được trong năm 2022 là hơn 42.800 xe, tương đương 8,4% thị phần ôtô cả nước và khoảng 11,2% thị phần ôtô mới.

Động thái thâu tóm SVC Holdings và sở hữu tệp khách hàng lớn từ Savico cho thấy Tasco đang dần chuyển mình sang mảng kinh doanh ôtô, thay vì được biết đến với danh hiệu "trùm BOT" nhờ sở hữu thâm niên trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Savico là một trong những đơn vị phân phối ôtô lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Savico.

Đầu năm nay, Tasco cho đổi tên SVC Holdings thành Tasco Auto, đồng thời thay đổi bộ nhận diện cho đồng nhất với công ty mẹ Tasco và các đơn vị trong hệ thống.

Theo chia sẻ từ Tasco, mảng kinh doanh ôtô của Tasco Auto từng đạt doanh số 36.637 xe tại toàn bộ showroom thuộc hệ thống trong năm 2023, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ Tasco trong năm vừa rồi đạt gần 11.000 tỷ đồng .

Trong số này, Tasco Auto đã đóng góp đến hơn 9.700 tỷ đồng doanh thu, nghĩa là riêng doanh thu từ Tasco Auto đã chiếm đến hơn 88% tỷ trọng.

Để dễ so sánh, doanh thu từ hoạt động thu phí của các công ty con bao gồm công ty cổ phần VETC và công ty TNHH Tasco BOT trong năm 2023 là khoảng 1.071 tỷ đồng .

Tasco được biết đến như là "trùm BOT" tại Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng.

Bước sang quý đầu năm nay, Tasco cho biết doanh thu bán hàng của công ty đạt tổng cộng 4.811 tỷ đồng . Mảng thu phí đem về cho công ty mẹ Tasco nguồn doanh thu hơn 305 tỷ đồng , trong khi hoạt động cung cấp dịch vụ sở hữu doanh thu 13 tỷ đồng trong quý I/2024.

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, Tasco đặt mục tiêu doanh thu khoảng 23.300 tỷ đồng ở mảng kinh doanh ôtô. Công ty này cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 24.750 tỷ đồng trong năm 2024, với lợi nhuận sau thuế ở mức 660 tỷ đồng .

Tham vọng của Tasco

Vào năm 2022, ông Hồ Việt Hà - cựu Chủ tịch Tasco - từng chia sẻ lý do đầu tư vào SVC Holdings là nhằm đưa mảng phân phối ôtô trở thành trụ cột lớn nhất của Tasco trong tương lai.

Trong nỗ lực hiện thực hóa tham vọng này, sau khi hợp nhất với công ty mẹ vào tháng 9/2023, Tasco Auto đã nhanh chóng giới thiệu các mẫu ôtô thương hiệu Lynk & Co đến khách hàng Việt Nam vào cuối năm ngoái.

Thương hiệu Lynk & Co là khá nhỏ bé so với tham vọng của Tasco, nếu so với doanh số xe đạt được từ những thương hiệu khác mà Tasco phân phối, "con cưng" đến từ Trung Quốc chỉ là con số rất nhỏ. Đó là lý do Tasco tiếp tục tìm kiếm các đối tác khác lớn mạnh hơn.

Showroomc Lynk & Co tại TP.HCM được khai trương hồi đầu năm. Ảnh: Tasco.

Tasco từng bắt tay cùng BYD Việt Nam thông qua công ty New Energy Holdings để phân phối các dòng xe điện BYD cho khách hàng trong nước. Tuy nhiên vào đầu tháng 5, cả New Energy Holdings lẫn BYD Việt Nam đều lên tiếng xác nhận cả 2 đã ngừng hợp tác mở đại lý BYD tại Việt Nam.

Volvo là cái tên chính thức tiếp theo mà Tasco muốn thâu tóm tại Việt Nam.

Trước đó, nhờ màn thâu tóm SVC Holdings, Tasco cũng đã trở thành đơn vị sở hữu quyền phân phối thương hiệu xe sang Volvo tại thị trường Việt Nam thông qua sở hữu 80% công ty cổ phần ôtô Bắc Âu. Tasco cho biết tính đến hết tháng 5, Volvo đang là hãng xe nắm giữ khoảng 14% thị phần xe sang tại thị trường Việt Nam.

Đến ngày 8/7, Tasco tuyên bố về việc sở hữu 100% công ty Sweden Auto - đơn vị duy nhất nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng xe Volvo tại Việt Nam. Trước khi về tay Tasco, Sweden Auto sở hữu mạng lưới bán lẻ xe sang thương hiệu Volvo với tổng cộng 4 đại lý tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Volvo Việt Nam đã chính thức về tay Tasco. Ảnh: Anh Xuân.

Trong số các thương hiệu ôtô đang được Tasco Auto giữ quyền phân phối tại thị trường Việt Nam, Volvo và Lynk & Co là những thương hiệu con thuộc tập đoàn ôtô Geely của Trung Quốc. Do vậy, đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng thương hiệu xe Geely thuộc tập đoàn này nhiều khả năng sẽ là hãng xe tiếp theo được Tasco Auto đưa về giới thiệu đến khách hàng Việt Nam.

Thậm chí, Tasco Auto còn xác nhận đang lên kế hoạch bắt tay với một đối tác thuộc top 10 nhà sản xuất OEM toàn cầu để lắp ráp ôtô tại Việt Nam ngay trong năm nay. Theo kế hoạch, mẫu xe đầu tiên do Tasco Auto hợp tác lắp ráp cùng đối tác sẽ ra mắt khách Việt trong năm 2025.

Tuy nhiên, kế hoạch lắp ráp ôtô của Tasco Auto vẫn đang tạm thời ở bước triển khai. Ở thời điểm hiện tại, Tasco dường như sẽ trông chờ chủ yếu vào hoạt động kinh doanh và phân phối ôtô thông qua Tasco Auto cùng với Carpla - hệ thống kinh doanh xe cũ được Tasco đầu tư.

Viễn cảnh Tasco nắm giữ dải thương hiệu từ bình dân tới cao cấp và xe điện "Geely - Lynk & Co - Volvo - Polestar" là khá hấp dẫn cho thị trường ôtô Việt.

Có thể thấy với tiềm lực tài chính của mình, Tasco đang muốn sánh ngang với những "ông trùm" trong thị trường ôtô Việt Nam như TC Group hay Thaco trong việc nắm quyền lắp ráp, nhập khẩu và phân phối nhiều thương hiệu xe, tạo sức cạnh tranh lớn. Cuộc đối đầu giữa các ông lớn có nhiều tiềm lực sẽ khiến thị trường thêm phần sôi động và khách hàng là người hưởng nhiều lợi ích nhất, với ngày càng đa dạng sự lựa chọn.