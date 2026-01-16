Công ty vận hành 2 tuyến metro Hà Nội lãi 4 năm liên tiếp

Hà Nội Metro tiếp tục báo lãi năm thứ 4 liên tiếp với lợi nhuận ròng gần 23 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Nguồn thu từ việc vận hành 2 tuyến metro cũng tăng mạnh.

Hà Nội Metro là công ty vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị Thủ đô gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) mới đây đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Năm 2025, đơn vị này cho biết đã vận hành an toàn, thông suốt gần 162.000 lượt tàu với 1,7 triệu km chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách.

Doanh thu từ vé của Hà Nội Metro đạt gần 143 tỷ đồng , vượt 28% so với kế hoạch (riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt doanh thu gần 98 tỷ đồng , tăng 27% so với kế hoạch và tăng 29% so với thực hiện năm 2024). Nguồn doanh thu khởi sắc cũng góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách TP Hà Nội.

HÀ NỘI METRO BÁO LÃI 4 NĂM LIÊN TIẾP KQKD hàng năm của Hà Nội Metro; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -63.7 -37.8 2.3 13.1 15.4 22.6

Tính chung năm ngoái, đơn vị vận hành 2 tuyến metro Hà Nội báo lãi ròng gần 23 tỷ đồng , tăng 47% so với năm 2024. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng .

Năm 2025, công ty đã thực hiện nâng cấp và đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học gắn với thanh toán không dùng tiền mặt trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước.

Trong năm 2026, Hà Nội Metro đặt mục tiêu tăng trên 11% sản lượng vận chuyển hành khách và doanh thu vé; doanh thu từ khai thác hạ tầng, thương mại - dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng ; năng suất lao động tăng 8-10%; thu nhập người lao động ở mức khá.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc). Đây là cơ sở để đến năm 2030, Hà Nội có tối thiểu 98,6 km đường sắt đô thị.