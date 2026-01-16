Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty vận hành 2 tuyến metro Hà Nội lãi 4 năm liên tiếp

  • Thứ sáu, 16/1/2026 17:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hà Nội Metro tiếp tục báo lãi năm thứ 4 liên tiếp với lợi nhuận ròng gần 23 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Nguồn thu từ việc vận hành 2 tuyến metro cũng tăng mạnh.

Hà Nội Metro là công ty vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị Thủ đô gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) mới đây đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Năm 2025, đơn vị này cho biết đã vận hành an toàn, thông suốt gần 162.000 lượt tàu với 1,7 triệu km chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách.

Doanh thu từ vé của Hà Nội Metro đạt gần 143 tỷ đồng, vượt 28% so với kế hoạch (riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt doanh thu gần 98 tỷ đồng, tăng 27% so với kế hoạch và tăng 29% so với thực hiện năm 2024). Nguồn doanh thu khởi sắc cũng góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách TP Hà Nội.

HÀ NỘI METRO BÁO LÃI 4 NĂM LIÊN TIẾP
KQKD hàng năm của Hà Nội Metro; Nguồn: BCTC DN.
Nhãn202020212022202320242025
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -63.7-37.82.313.115.422.6

Tính chung năm ngoái, đơn vị vận hành 2 tuyến metro Hà Nội báo lãi ròng gần 23 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty đã thực hiện nâng cấp và đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học gắn với thanh toán không dùng tiền mặt trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước.

Trong năm 2026, Hà Nội Metro đặt mục tiêu tăng trên 11% sản lượng vận chuyển hành khách và doanh thu vé; doanh thu từ khai thác hạ tầng, thương mại - dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 8-10%; thu nhập người lao động ở mức khá.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc). Đây là cơ sở để đến năm 2030, Hà Nội có tối thiểu 98,6 km đường sắt đô thị.

VN-Index rơi thẳng đứng sau tin Vingroup rút đầu tư đường sắt cao tốc

Bộ 3 cổ phiếu "họ Vin" gồm VIC, VHM và VRE giảm sàn cùng VPL mất gần 3% đã trực tiếp kéo chỉ số VN-Index rơi gần 40 điểm chỉ trong ít phút cuối phiên.

15:27 25/12/2025

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên metro nối sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt tối 6/1, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

00:01 7/1/2026

Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh 'gánh' thị trường

Hôm nay đã là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG), chỉ trong 4 phiên gần nhất, bộ 3 cổ phiếu ngân hàng này đã tăng trên dưới 20%.

17:33 12/1/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

metro Hà Nội Tiền mã hóa hà nội đường sắt cát linh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

VietinBank lai muon thoai sach von tai Cang Sai Gon hinh anh

VietinBank lại muốn thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn

2 giờ trước 18:20 16/1/2026

0

Sau khi phiên đấu giá cổ phiếu SGP không đủ điều kiện tổ chức, VietinBank chuyển sang bán khớp lệnh toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ, ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường của Cảng Sài Gòn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý