Công ty thành viên của Hòa Phát bổ sung ngành nghề bán điện

Công ty Năng lượng Hòa Phát bổ sung ngành nghề truyền tải, phân phối và bán lẻ điện, cho thấy tham vọng lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng.

Hiện các nhà máy nhiệt điện của Hòa Phát giúp tập đoàn chủ động khoảng 90% nhu cầu điện sản xuất thép. Ảnh: HPG.

CTCP Năng lượng Hòa Phát thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Hòa Phát mới đây đã công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Theo đó, ngành truyền tải và phân phối điện (mã 3512) được bổ sung chi tiết bao gồm truyền tải điện, phân phối điện và bán điện trực tiếp cho người sử dụng. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng thêm ngành nghề “bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu” (mã 4799), với chi tiết là bán lẻ điện.

Việc bổ sung ngành nghề mới của công ty thành viên Tập đoàn Hòa Phát diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, nghị quyết yêu cầu phát triển thị trường năng lượng theo hướng tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý được nêu ra tại Nghị quyết 70 là các cơ quan quản lý cần triển khai hiệu quả cơ chế mua bán trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn của khách hàng trong việc tiếp cận, lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu. Bộ Chính trị cũng yêu cầu triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện cho khách hàng.

Hiện các khu liên hợp gang thép của Hòa Phát được đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại của các nước G7 giúp tối ưu hóa sản xuất, tận dụng mọi nguồn nhiệt, khí dư thừa trong quá trình luyện gang thép để nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm chi phí sản xuất, phát triển bền vững.

Hòa Phát cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sản xuất thép tiết kiệm năng lượng như thu hồi nhiệt dư, khí nóng để phát điện; sử dụng công nghệ dập cốc khô; công nghệ tuabin thu hồi năng lượng quạt gió lò cao (BPRT); sử dụng nhiệt dư trong quá trình thiêu kết quặng...

Phía Hòa Phát cho rằng phát điện từ nhiệt dư là giải pháp bền vững, tận dụng tối đa năng lượng sinh ra trong sản xuất gang thép, không cần nhiên liệu hóa thạch. Ngoài giảm chi phí, công nghệ này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là trong những tháng cao điểm nắng nóng.

6 tháng đầu năm, các nhà máy nhiệt điện tại khu liên hợp gang thép Dung Quất (Quảng Ngãi) và Hải Dương (cũ) đã phát tổng cộng hơn 1,8 tỷ kWh, giúp tập đoàn chủ động khoảng 90% nhu cầu điện sản xuất thép. Nếu tính theo giá điện hiện hành, lượng điện tự phát này có giá trị gần 3.500 tỷ đồng .

Trong đó, sản lượng điện tại Dung Quất đạt 1,45 tỷ kWh, đáp ứng trên 90% nhu cầu điện cho toàn bộ khu liên hợp. Phần còn lại đến từ nhà máy tại Hải Dương (cũ) với 358 triệu kWh. Cả 2 đều vận hành theo công nghệ thu hồi nhiệt dư trong luyện coke, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện.

Năm ngoái, các nhà máy nhiệt điện dư thuộc hai Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Hải Dương (cũ) và Dung Quất cũng giúp tập đoàn tiết kiệm 5.400 tỷ đồng chi phí điện sản xuất.

Từ tháng 7/2019, chỉ một năm sau khi lắp đặt tổ máy đầu tiên, nhà máy tại Dung Quất đã có thể tự đáp ứng điện cho sản xuất. Lũy kế đến tháng 9/2022, sản lượng điện của Hòa Phát đạt 5 tỷ kWh và tiếp tục cán mốc 10 tỷ kWh vào tháng 2/2025.

Khi triển khai dự án Hòa Phát Dung Quất 2, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cũng tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống phát điện. Nhà máy Nhiệt điện số 2 hiện được xây dựng với công suất 240 MW, gồm 4 tổ máy phát, nâng tổng công suất toàn khu lên 600 MW, đủ để cung ứng 90% điện cho cả hai dự án Dung Quất 1 và Dung Quất 2.